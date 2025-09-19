Princesita Bermúdez combatirá el sábado para convertirse en una supercampeona mundial de boxeo

La boxeadora de Villa Gobernador Gálvez peleará contra la canadiense Sara Bailey buscará sumar a sus títulos de la FIB y la OMB el de la AMB de las minimoscas

La campeona mundial de boxeo minimosca Evelin Nazarena Princesita Bermúdez peleará este sábado contra la canadiense Sara Bailey para unificar el título minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Bermúdez, mundialmente conocida como Princesita, ostenta actualmente el título minimosca de la FIB y la OMB. Su última defensa de este título fue el 8 de marzo de este año en la ciudad de San Lorenzo, donde venció a la japonesa Tenkai Tsunami.

Bermúdez tiene un impresionante récord de 21 combates ganados (siete de ellos por nocaut), uno empatado y solamente uno perdido. Su rival de este sábado, en tanto, tiene un récord de 6-0-0 y es la campeona mundial minimosca de la AMB.

Bailey conquistó este título en abril de 2024 ante la por entonces campeona mundial Guadalupe Bautista (México). Desde entonces defendió el título en dos ocasiones, ante la también mexicana Anabel Ortiz y la española Cristina Navarro.

Un antecedente en Canadá

Hace dos años, en 2023, Bermúdez ya combatió en Canadá, donde reconquistó sus títulos mundiales ante la local Kim Clavel. Curiosamente, esta boxeadora peleará este sábado en la misma velada ante Sol Cudos, la otra campeona mundial argentina.

El combate de la boxeadora nacida en Villa Gobernador Gálvez e integrante de una familia enteramente vinculada al boxeo será en el Hard Rock Hotel & Casino de la ciudad de Otawa.

La trayectoria de Princesita Bermúdez empezó en 2016 y dos años después se coronó campeona mundial de la FIB y la OMB. Perdió ambos títulos en 2022, pero los recuperó en 2023. Ahora, en la pelea con Bailey, tiene la posibilidad de sumar también el título de la AMB, con lo que se convertiría en una supercampeona mundial.