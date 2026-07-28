En vivo: Facundo Mallo la metió de taco pero estaba en posición adelantada

Central debuta de local en el torneo Clausura con una clara necesidad: dejar atrás las últimas tres derrotas, en especial la última en el arranque ante Belgrano en Córdoba. Tiene enfrente a un duro rival como Racing, que en el estreno de Juan Pablo Vojvoda como DT, venció a Gimnasia. Seguilo en vivo por La Capital.
El minuto a minuto de Central y Racing
70': Franco Cervi reemplazó a Cantizano. Fue su debut en su segundo ciclo en Central.
51': Di María pateó un tiro libre rasante, Ovando la tocó hacia atrás y Mallo la taqueó al gol, pero estaba en posición adelantada.
ET: Jorge Almirón dispuso de el ingreso de Facundo Mallo por Emanuel Coronel en el conjunto auriazul.
45': finalizó la primera etapa. Central y Racing tuvieron sus oportunidades para convertir, aunque no se abrió el marcador.
Jaminton Campaz intenta superar al lateral Cannavo durante el partido entre Central y Racing.
Leo Vincenti
43': Central se replegó mal, Solari recibió, enfrentó a Ledesma y reventó el travesaño.
32': Coronel metió un centro rasante y Badaloni no llegó a empujarla de frente al arco. Campaz fue a buscarla, metió el centro atrás, pero Sosa se interpuso al remate de Cantizano.
29': Ángel Di María pateó un tiro libre sobre la derecha del área de Racing. El tiro con comba buscó el segundo palo y pasó cerca del travesaño.
22': Jaminton Campaz se desplazó de izquierda hacia el medio, pateó desde afuera del área de derecha y Cambeses voló y la sacó por sobre el travesaño.
19': Racing tuvo un contraataque muy favorable. Central retrocedió mal, Leandro Díaz corrió sin marcas y cuando enfrentó a Jeremías Ledesma la tiró por sobre el travesaño.
Titulares y suplentes de Central, con la nueva tribuna de fondo del Gigante de Arroyito.
CARC
Jorge Almirón no pudo contar con Julián Fernández, que tuvo una sobrecarga, y en su lugar entró Giovanni Cantizano. Mientras que Ignacio Ovando se recuperó de algo similar y reemplaza a Facundo Mallo.
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Las estadísticas en el Gigante de Arroyito