En vivo: Facundo Mallo la metió de taco pero estaba en posición adelantada

Di María pateó un tiro libre rasante, Ovando la tocó y Mallo la taqueó al gol. Pero se marcó posición adelantada. Seguilo en vivo por La Capital.

Ángel Di María intenta superar la doble marca durante el partido entre Central y Racing.

Central debuta de local en el torneo Clausura con una clara necesidad: dejar atrás las últimas tres derrotas, en especial la última en el arranque ante Belgrano en Córdoba. Tiene enfrente a un duro rival como Racing , que en el estreno de Juan Pablo Vojvoda como DT, venció a Gimnasia. Seguilo en vivo por La Capital.

70': Franco Cervi reemplazó a Cantizano. Fue su debut en su segundo ciclo en Central.

51': Di María pateó un tiro libre rasante, Ovando la tocó hacia atrás y Mallo la taqueó al gol, pero estaba en posición adelantada.

EL VAR LE ANULÓ EL GOL A ROSARIO CENTRAL



Tras una larga revisión, se determinó que Facundo Mallo se encontraba en posición adelantada.



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ET: Jorge Almirón dispuso de el ingreso de Facundo Mallo por Emanuel Coronel en el conjunto auriazul.

45': finalizó la primera etapa. Central y Racing tuvieron sus oportunidades para convertir, aunque no se abrió el marcador.

Jaminton Campaz intenta superar al lateral Cannavo durante el partido entre Central y Racing. Leo Vincenti

43': Central se replegó mal, Solari recibió, enfrentó a Ledesma y reventó el travesaño.

DEL CAÑO DE DI MARÍA AL TRAVESAÑO DE RACING



Fideo tiró un lujo en el inicio de la jugada, pero la perdió y Racing casi llega al primero.



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32': Coronel metió un centro rasante y Badaloni no llegó a empujarla de frente al arco. Campaz fue a buscarla, metió el centro atrás, pero Sosa se interpuso al remate de Cantizano.

¡LO TUVO CENTRAL!



Nueva llegada del Canalla que no logra definir el colombiano Jáminton Campaz. Sigue 0-0 en el Gigante de Arroyito.



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29': Ángel Di María pateó un tiro libre sobre la derecha del área de Racing. El tiro con comba buscó el segundo palo y pasó cerca del travesaño.

22': Jaminton Campaz se desplazó de izquierda hacia el medio, pateó desde afuera del área de derecha y Cambeses voló y la sacó por sobre el travesaño.

CAMBESES SALVÓ A RACING



El arquero de La Academia contuvo un gran remate de Campaz y todo sigue 0-0 en Rosario.



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19': Racing tuvo un contraataque muy favorable. Central retrocedió mal, Leandro Díaz corrió sin marcas y cuando enfrentó a Jeremías Ledesma la tiró por sobre el travesaño.

Titulares y suplentes de Central, con la nueva tribuna de fondo del Gigante de Arroyito. CARC

Jorge Almirón no pudo contar con Julián Fernández, que tuvo una sobrecarga, y en su lugar entró Giovanni Cantizano. Mientras que Ignacio Ovando se recuperó de algo similar y reemplaza a Facundo Mallo.

>>Leer más: Central le exigió al canciller argentino que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Las estadísticas en el Gigante de Arroyito