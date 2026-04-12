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En vivo: Central pegó muy rápido en el Ducó y lo gana con gol de Copetti

Con un equipo casi alternativo, el Canalla visita a Huracán con una clara misión: acercarse a los playoffs en el Apertura, ya con la Libertadores en marcha

12 de abril 2026 · 17:23hs
Enzo Copetti aprovechó en la primera que tuvo Central y puso al Canalla en ventaja.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Enzo Copetti aprovechó en la primera que tuvo Central y puso al Canalla en ventaja.
Enzo Copetti ya conectó y observa cómo la pelota ingresa en el arco de Huracán. Gol tempranero de Central.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Enzo Copetti ya conectó y observa cómo la pelota ingresa en el arco de Huracán. Gol tempranero de Central.

Central se juega un partido más en el torneo Apertura, pero los tres puntos en juego podrían darle al equipo de Jorge Almirón y empujó importante en busca de la clasificación a los playoffs, teniendo en cuenta que la Copa Libertadores ya está en marcha.

El Canalla viene de igualar sin goles ante Independiente del Valle en el debut copero y la semana próxima (el miércoles) viajará a Paraguay para enfrentar a Libertad. Es por eso que el entrenador canalla metió mano en el equipo y guardó muchas piezas.

>>Leer más: El árbitro de Central en Paraguay será Raphael Claus: cómo le fue al Canalla en el único antecedente

El minuto a minuto de Central ante Huracán

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1' GOL DE CENTRAL: Fran pase de Enzo Giménez para Copetti en cortada y mejor definición del centrodelantero.

Comenzó el partido

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