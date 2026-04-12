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Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Un marcador central de 20 años, que viene con buenas actuaciones en reserva, ocupará un lugar ante Huracán en el banco de suplentes

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

12 de abril 2026 · 10:08hs
Franco Castorani

Franco Castorani, de 20 años, tuvo su primera convocatoria en Central.

Central, a través de sus redes sociales, dio a conocer la lista de los 23 convocados para el partido que sostendrá contra Huracán, este domingo desde las 17.30 en el estadio Tomás Ducó. El encuentro corresponde a la fecha 14 del Apertura 2026.

Dentro de la lista de jugadores hay un nombre que estará en el banco de suplentes por primera vez. La referencia es para Franco Gabriel Castorani, un joven de 20 años que nació en Rosario el 5 de febrero de 2006, aunque reside con su familia en Timbués.

De hecho, arrancó a patear una pelota a los 4 años en el Club Timbuense. Actualmente hace casi 11 años que está en Central, ya que firmó su ficha en la Asociación Rosarina de Fútbol el 21 de junio de 2015.

Su primer partido en la AFA fue en Infantiles, en la Sub-11 (Categoría 2006), el 28 de mayo de 2017. Aquel día Central venció como visitante 5 a 0 a Midland con goles de Derian Camarota (3), Alan Celestino Gabriel Sánchez y Juan Giménez.

Ya en su segundo cotejo en el club, cuando el equipo dirigido por Jesús González goleó 7 a 0 a Comunicaciones, Castorani anotó su primer gol. En su debut en AFA, con la Sub-11 disputó 18 partidos y anotó tres goles. Los otros dos fueron ante Estudiantes (V) 2-1 y Platense (L) 2-0.

En 2018, con la Sub 12 en infantiles de AFA tuvo como DT a Alberto Valiente. Jugó 19 partidos y le hizo un gol a Gimnasia de La Plata (L) 7-0.

Al año siguiente fue campeón en infantiles de AFA, con la Sub 13, lo que le permitió ir a jugar la Copa Libertadores de la categoría. En el torneo argentino estuvo presente en 19 encuentros y llegó a la red ante Nueva Chicago (L) 2-1, Banfield (V) 6-2 y Ferro (L) 3-2.

Mientras que en la Libertadores sub-13, que se disputó en Paraguay, donde el equipo de Jorge Díaz cayó en la final ante Fluminense por penales, Castorani fue titular en los 6 partidos y alcanzó a ser dupla junto a Juan Giménez.

>>> Leer más: Central se pone el chip del torneo Apertura y va en busca de un paso inmenso de cara a la clasificación

Sus números en las inferiores de AFA de Central

En 2020, año de la pandemia, en 9ª jugó el único partido que se disputó ese año contra Racing (L) 5-0. En 8ª de AFA. En 2021, con Cristian Colusso como entrenador, disputó 11 cotejos. Mientras que, en 2022, en 7ª de AFA, con Alejandro Fernández Foca como DT jugó 14 partidos.

Ya con las categorías mayores, en 2023 con la 6ª de AFA actuó 10 veces (8 de titular). El DT fue Javier García. Luego, en 5ª de AFA en 2024 con Mario Paglialunga jugó 25 partidos y le hizo un gol a Independiente Rivadavia de Mendoza (L) 4-0. Y el año pasado, en 4ª de AFA, también con Paglialunga, jugó 23 partidos y logró dos tantos (Godoy Cruz de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero).

Entre infantiles de AFA, la Copa Libertadores sub-13 e inferiores de AFA sumó un gran recorrido ya jugó 146 partidos con 10 conquistas.

Titular en Reserva y sumó todos los minutos

Si bien el debut de Franco Castorani en reserva se produjo el 20 de marzo de 2025 ante Deportivo Riestra (V). El partido terminó dos a uno, con dos goles de Gonzalo González. Ese año se ganó su lugar como titular en el equipo de reserva ya que jugó en forma completa los 8 partidos y es el que más minutos lo hizo en el conjunto que dirige Mario Pobersnik (720 minutos). En esta división lleva 12 partidos.

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