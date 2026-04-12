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Central se pone el chip del torneo Apertura y va en busca de un paso inmenso de cara a la clasificación

Con muchos cambios tras el debut en la Copa Libertadores, el Canalla visita a Huracán. De ganar, los playoffs le quedarán al alcance de la mano

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

12 de abril 2026 · 07:00hs
Central viene de hacer un gran esfuerzo ante Independiente del Valle

Leonardo Vincenti / La Capital

Central viene de hacer un gran esfuerzo ante Independiente del Valle, por eso el gran recambio que hace Almirón.

Central entró en el terreno de la doble competencia y eso lo obliga a redoblar el esfuerzo y mantener todas las luces encendidas para que el protagonismo no le suelte la mano. Sorteado ya el debut en la Copa Libertadores, el Canalla no tiene tiempo para la relajación y lo que se le viene es el torneo Apertura, en el que su posición le funciona de alguna manera como paraguas protector. Aun así, está obligado a no sufrir filtraciones. En la cancha de Huracán, y sin Ángel Di María, el equipo de Jorge Almirón buscará dar un nuevo paso hacia la clasificación a los playoffs.

El contexto ya puso a Central en una situación especial, en la que los detalles más mínimos empiezan a jugar su propio partido. Y en medio de ese abanico de detalles, lo que comienza a tallar es el desgaste físico y el cansancio. Por ende, la posibilidad de echar mano a la rotación.

Después del gran esfuerzo que hizo el equipo en el partido contra Independiente del Valle por la Copa Libertadores, en Arroyito es momento de recalcular. También por el resultado en ese primer partido de la Copa, en el que el Canalla no pudo sumar de a tres en condición de local. Es largo el camino todavía en el certamen internacional, pero la visita a Paraguay puede resultar clave para sus ambiciones. El partido con Libertad será apenas tres días después (el miércoles a las 19), lo que permite suponer que Almirón tendrá eso muy en cuenta.

>>Leer más: Central: cuántos cambios probó el técnico Jorge Almirón de cara a la visita a Huracán

Central ya hizo algo bueno en el Apertura

Central hizo algo bueno hasta aquí en el torneo Apertura, la cosecha de esos 21 puntos que hoy tienen al equipo canalla entre los clasificados a las instancias finales. A priori, le harían falta unos pocos puntos más para meterse de lleno en la pelea por el título.

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Enzo Giménez es uno de los pocos que se mantendría en el equipo titular de Central que visitará a Huracán.

Enzo Giménez es uno de los pocos que se mantendría en el equipo titular de Central que visitará a Huracán.

Lo que saben en Arroyito es que aún frente a un mal resultado (léase una derrota) en Parque Patricios, el equipo mantendrá su puesto entre los ocho primeros, aunque eso no debería darle lugar al conformismo.

Es que Central se preparó para pelear en todos los frentes y esa búsqueda en el torneo Apertura contempla también la posibilidad de terminar lo más alto posible. Eso le daría el beneficio, al menos en los octavos de final, de definir en condición de local.

De mínima, mantenerlo a raya

Huracán es justamente uno de los equipos que pelea por la clasificación. Arrancó la fecha como el último que estaría logrando el pasaporte, por lo que mantenerlo a raya es el objetivo de mínima para el Canalla. Si lo logra le habrá quitado la posibilidad al Globo de descontarle puntos de manera directa, además de sacarle un partido a esta recta final de la fase de grupos.

Con 12 puntos todavía en disputa, la mitad del vaso lleno muestra que la distancia que mantiene el Canalla con el primero que está quedando afuera de los ocho (Barracas Central, que visita a Estudiantes de Río Cuarto) no es para despreciar. La mitad del vaso vacío es que la clasificación aún no está asegurada y que ese esfuerzo del final se deberá hacer ya en medio del trajín que implica afrontar torneo local y Copa Libertadores.

>>Leer más: Central en la Copa Libertadores: el "no quiso entrar" debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

En lo que hace a rendimiento, el antecedente de lo hecho ante Independiente del Valle podría servirle, y de mucho, como plafón, pero Almirón pondría en la cancha un equipo con muchos cambios. Y cuando las ausencias se concretan, el panorama ya no es el mismo.

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Jorge Almirón guarda muchos futbolistas para el partido del próximo miércoles por la Copa Libertadores.

Jorge Almirón guarda muchos futbolistas para el partido del próximo miércoles por la Copa Libertadores.

Las matemáticas todavía no

No es este partido contra Huracán el que pueda darle paso a la matemática, pero en caso de meterse los tres puntos en el bolsillo, habrá dado uno enorme. El equipo quedaría prácticamente clasificado, frente a un escenario de catástrofe para que ello no suceda, de cara a los encuentros frente a Sarmiento (en el Gigante), Estudiantes de Río Cuarto (en Córdoba) y Tigre (en Arroyito).

Central está metido en un baile del que disfruta y en el que está convencido de saberse todos los pasos. Pero la música sigue sonando y el ritmo ahora es otro. Con el cambio de chip obligado, este equipo de Almirón se calza otro traje y va en busca de uno de los objetivos de mínima planteados en el inicio de la temporada. El pan que pueda lograr hoy le servirá para no tener hambre en el mañana.

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