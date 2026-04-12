Central sin sorpresas: Jorge Almirón confirmó la formación que se venía manejando

El entrenador canalla realiza ocho variantes para enfrentar a Huracán. Guarda a la mayoría pensando en el choque el miércoles en Paraguay

Jorge Almirón pone en cancha un Central renovado, con muchos jugadores titulares que no estarán desde el arranque.

Jorge Almirón dio a conocer la formación titular que presentará Central este domingo desde las 17.30 cuando visite a Huracán por la fecha 14 del Apertura 2026. Los once titulares serán los que se venían manejando en la previa.

En el arco estará Jorge Broun en reemplazo de Jeremías Ledesma . Se supone que Fatura, a quien le faltan ocho partidos para ser el arquero con más presencias en el club, atajará en el torneo y Ledesma lo hará en la Libertadores.

La novedad más importante pasa por la defensa. Ya que como primer marcador central, ante la ausencia de muchos de los marcadores centrales, estará Emanuel Coronel en un puesto que no es habitual para él.

Vale destacar que Luca Raffín iba a ser de la partida, pero tuvo una infección estomacal que le impidió integrar la convocatoria.

BrounMB Jorge Broun volverá a estar en el arco de Central. Jeremías Ledesma estará en el banco. Marcelo Bustamante / La Capital

Además será el regreso a la titularidad de Carlos Quintana, quien volvió a jugar (ingresando desde el banco), ante Atlético Tucumán, y también lo hizo algunos minutos en la Copa Libertadores. Pero esta vez sería diferente, ya que el Pelado tiene todo para estar desde el arranque.

La defensa la completan Enzo Giménez por derecha y Alexis Soto por izquierda.

El doble cinco estará compuesto por Federico Navarro y Vicente Pizarro, mientras que en la parte de generación de juego lo harán Gaspar Duarte, Guillermo “Pol” Fernández y Julián Fernández.

Mientras que Enzo Copetti será la única referencia de área.

Los once de Central

De esta forma, Central formará con: Jorge Broun, Enzo Giménez, Emanuel Coronel, Carlos Quintana y Alexis Soto; Federico Navarro y Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Guillermo Fernández y Julián Fernández; Enzo Copetti.