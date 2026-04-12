La Capital | Opinión | Central

Central sin sorpresas: Jorge Almirón confirmó la formación que se venía manejando

El entrenador canalla realiza ocho variantes para enfrentar a Huracán. Guarda a la mayoría pensando en el choque el miércoles en Paraguay

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

12 de abril 2026 · 17:12hs
Jorge Almirón pone en cancha un Central renovado

Leonardo Vincenti / La Capital

Jorge Almirón pone en cancha un Central renovado, con muchos jugadores titulares que no estarán desde el arranque.

Jorge Almirón dio a conocer la formación titular que presentará Central este domingo desde las 17.30 cuando visite a Huracán por la fecha 14 del Apertura 2026. Los once titulares serán los que se venían manejando en la previa.

En el arco estará Jorge Broun en reemplazo de Jeremías Ledesma. Se supone que Fatura, a quien le faltan ocho partidos para ser el arquero con más presencias en el club, atajará en el torneo y Ledesma lo hará en la Libertadores.

Coronel va como central

La novedad más importante pasa por la defensa. Ya que como primer marcador central, ante la ausencia de muchos de los marcadores centrales, estará Emanuel Coronel en un puesto que no es habitual para él.

Vale destacar que Luca Raffín iba a ser de la partida, pero tuvo una infección estomacal que le impidió integrar la convocatoria.

BrounMB
Jorge Broun volverá a estar en el arco de Central. Jeremías Ledesma estará en el banco.

Jorge Broun volverá a estar en el arco de Central. Jeremías Ledesma estará en el banco.

Además será el regreso a la titularidad de Carlos Quintana, quien volvió a jugar (ingresando desde el banco), ante Atlético Tucumán, y también lo hizo algunos minutos en la Copa Libertadores. Pero esta vez sería diferente, ya que el Pelado tiene todo para estar desde el arranque.

La defensa la completan Enzo Giménez por derecha y Alexis Soto por izquierda.

El doble cinco estará compuesto por Federico Navarro y Vicente Pizarro, mientras que en la parte de generación de juego lo harán Gaspar Duarte, Guillermo “Pol” Fernández y Julián Fernández.

Mientras que Enzo Copetti será la única referencia de área.

Los once de Central

De esta forma, Central formará con: Jorge Broun, Enzo Giménez, Emanuel Coronel, Carlos Quintana y Alexis Soto; Federico Navarro y Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Guillermo Fernández y Julián Fernández; Enzo Copetti.

Noticias relacionadas
Central viene de hacer un gran esfuerzo ante Independiente del Valle, por eso el gran recambio que hace Almirón.

Central se pone el chip del torneo Apertura y va en busca de un paso inmenso de cara a la clasificación

Esta vez Ángel Di María no saldrá a la cancha. El campeón del mundo pone el foco en el viaje a Paraguay.

Central viajó con una ausencia importante: Di María será preservado para la Copa Libertadores

Será la segunda vez en la historia que el brasileño Raphael Claus dirija a Central.

Raphael Claus, el árbitro para Central en Paraguay: cómo le fue la única vez que lo dirigió

Jorge Almirón está predispuesto hacia el recambio. Apuesta por una zaga central nueva.

Almirón parece decidido al recambio: cuántos cambios probó para jugar con Huracán

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

De narco a ayudante de campo: la historia del prófugo que se escondió en un club de pueblo

De narco a ayudante de campo: la historia del prófugo que se escondió en un club de pueblo

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Lo último

En vivo: Central se juega una carta importante en busca de la clasificación

En vivo: Central se juega una carta importante en busca de la clasificación

Newells sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Newell's sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Central sin sorpresas: Jorge Almirón confirmó la formación que se venía manejando

Central sin sorpresas: Jorge Almirón confirmó la formación que se venía manejando

Empresario santafesino y tierras en Patagonia: la confesión sobre compra con fondos de Emiratos

Hugo Alberto Barabucci, nacido en El Trébol y denunciante en una causa por usurpación contra una comunidad mapuche de Río Negro, admitió en plena audiencia que compró el campo en conflicto con "aportes" de Emiratos Árabes Unidos.
Empresario santafesino y tierras en Patagonia: la confesión sobre compra con fondos de Emiratos
En vivo: Central se juega una carta importante en busca de la clasificación
Ovación

En vivo: Central se juega una carta importante en busca de la clasificación

Newells sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Deudores alimentarios morosos: proponen hacer más ágiles y efectivos los controles
La Ciudad

Deudores alimentarios morosos: proponen hacer más ágiles y efectivos los controles

Ian Cabrera, siempre presente: el homenaje de su club al chico asesinado en la escuela de San Cristóbal
La Región

Ian Cabrera, siempre presente: el homenaje de su club al chico asesinado en la escuela de San Cristóbal

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha
zoom

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

De narco a ayudante de campo: la historia del prófugo que se escondió en un club de pueblo

De narco a ayudante de campo: la historia del prófugo que se escondió en un club de pueblo

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Ovación
Newells sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Newells sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Newell's sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Argentino Sirio supercampeón de futsal: primer título de la mano de un DT vinculado a un ídolo de Central

Argentino Sirio supercampeón de futsal: primer título de la mano de un DT vinculado a un ídolo de Central

De nuevo Matías Cóccaro debió salir en un primer tiempo por lesión muscular en Newells

De nuevo Matías Cóccaro debió salir en un primer tiempo por lesión muscular en Newell's

Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Ciudad
Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito
La Region

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Deudores alimentarios morosos: proponen hacer más ágiles y efectivos los controles

Deudores alimentarios morosos: proponen hacer más ágiles y efectivos los controles

Falsas denuncias: el pedido de un padre que hace ocho años que no sabe de su hija

Falsas denuncias: el pedido de un padre que hace ocho años que no sabe de su hija

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre
La Ciudad

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

La exposición EXA 2026 arranca fuerte: en dos semanas ya se vendió el 40% de los stands
la region

La exposición EXA 2026 arranca fuerte: en dos semanas ya se vendió el 40% de los stands

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios
Turismo

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña
Policiales

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Viento blanco, el celebrado unipersonal, llega por primera vez a Rosario

Por Morena Pardo
Zoom

"Viento blanco", el celebrado unipersonal, llega por primera vez a Rosario

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo
Economía

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo

Central en la Copa Libertadores: el no quiso entrar debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

Por Gustavo Conti
Ovación

Central en la Copa Libertadores: el "no quiso entrar" debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

Newells: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas
Turismo

Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

Por Alejo Vercesi
En Foco

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna
informacion general

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más
Ovación

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa