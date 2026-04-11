Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas

La ANAC reglamentó un mecanismo digital, gratuito y voluntario que permitirá a los turistas resolver reclamos con empresas aéreas en un plazo acotado

La ANAC puso en marcha un mecanismo para la resolución de conflictos sin necesidad de que los turistas deban iniciar acciones judiciales

Los conflictos entre pasajeros y aerolíneas suman, desde ahora, una nueva instancia para su resolución . La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reglamentó el funcionamiento del Servicio de Conciliación para Pasajeros y Usuarios de Transporte Aéreo , un sistema que permitirá canalizar reclamos de manera ágil, digital y sin necesidad de recurrir a la Justicia .

La medida, formalizada a través de la Resolución 188 publicada en el Boletín Oficial, establece un procedimiento voluntario y gratuito que busca generar un espacio de negociación directa entre las partes. El objetivo es claro: reducir tiempos, simplificar gestiones y ofrecer una alternativa previa a la vía judicial .

El nuevo esquema propone un cambio en la forma de abordar los reclamos vinculados al transporte aéreo . En lugar de iniciar directamente acciones legales, los pasajeros podrán optar por esta instancia de conciliación, siempre que la aerolínea también acepte participar del proceso.

El sistema fue concebido como un canal intermedio, pensado para resolver situaciones frecuentes —demoras, cancelaciones, problemas con equipaje o servicios— de manera más rápida y con menor carga administrativa.

Digital, gratuito y con plazos definidos

Uno de los puntos centrales del mecanismo es su formato: todo el procedimiento será completamente virtual. Desde la carga del reclamo hasta las audiencias, cada etapa se desarrollará de manera online, lo que facilita el acceso desde cualquier punto del país.

Además, el proceso tendrá un límite claro: la instancia de conciliación no podrá extenderse más allá de los 30 días hábiles. Durante ese período se podrán realizar hasta dos audiencias virtuales, con la intervención de un conciliador especialmente designado.

El sistema comenzará a funcionar en un plazo de 90 días hábiles y solo alcanzará a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia.

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Cómo iniciar un reclamo

El acceso estará disponible a través de dos vías principales. Por un lado, se habilitará un apartado específico en el sitio web del organismo, donde los usuarios podrán cargar la información del caso y adjuntar la documentación correspondiente. Por otro, se implementarán códigos QR en aeropuertos y espacios vinculados al transporte aéreo, que permitirán iniciar el trámite en el momento.

Una vez ingresado el reclamo, el sistema asignará un número de seguimiento y el caso será evaluado por la Dirección Nacional de Transporte Aéreo. Si corresponde su tratamiento, se avanzará con la instancia de conciliación.

Qué pasa si hay acuerdo (o no)

Si las partes llegan a un entendimiento, el acuerdo quedará asentado en un acta digital que deberá ser validada por la autoridad competente antes de su aprobación final.

En caso de no alcanzar un acuerdo, el proceso se cerrará dejando constancia formal de la situación, lo que habilita al pasajero a continuar el reclamo por otras vías.

También se contemplan escenarios de inasistencia: si el pasajero no participa, el trámite se archiva; si la empresa no se presenta, el caso puede derivar en inspecciones y eventuales sanciones bajo el régimen de la aviación civil.

Un sistema que también mira al conjunto

Más allá de cada caso individual, el nuevo mecanismo funcionará como una herramienta de diagnóstico para el sector. El registro de los reclamos permitirá identificar fallas recurrentes en los servicios y anticipar medidas para mejorar la experiencia de los usuarios.

En ese sentido, la iniciativa se articula con otras decisiones recientes, como la declaración de la actividad aeronáutica como servicio esencial, que obliga a garantizar un nivel mínimo de operación incluso durante conflictos gremiales.

Con este nuevo esquema, el objetivo oficial es doble: brindar respuestas más rápidas a los pasajeros y, al mismo tiempo, ordenar un sistema que, en los últimos años, acumuló tensiones y demoras.

Paso a paso para reclamar:

• Ingresar al sitio web de ANAC o escanear un código QR en el aeropuerto.

• Completar el formulario con el detalle del reclamo.

• Adjuntar documentación (tickets, comprobantes, entre otros).

• Esperar la evaluación del caso.

• Si es admitido, participar de la instancia de conciliación.