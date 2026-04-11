La Capital | Turismo | pasajeros

Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas

La ANAC reglamentó un mecanismo digital, gratuito y voluntario que permitirá a los turistas resolver reclamos con empresas aéreas en un plazo acotado

11 de abril 2026 · 09:25hs
La ANAC puso en marcha un mecanismo para la resolución de conflictos sin necesidad de que los turistas deban iniciar acciones judiciales 

La ANAC puso en marcha un mecanismo para la resolución de conflictos sin necesidad de que los turistas deban iniciar acciones judiciales 

Los conflictos entre pasajeros y aerolíneas suman, desde ahora, una nueva instancia para su resolución. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reglamentó el funcionamiento del Servicio de Conciliación para Pasajeros y Usuarios de Transporte Aéreo, un sistema que permitirá canalizar reclamos de manera ágil, digital y sin necesidad de recurrir a la Justicia.

La medida, formalizada a través de la Resolución 188 publicada en el Boletín Oficial, establece un procedimiento voluntario y gratuito que busca generar un espacio de negociación directa entre las partes. El objetivo es claro: reducir tiempos, simplificar gestiones y ofrecer una alternativa previa a la vía judicial.

Una instancia previa al conflicto judicial

El nuevo esquema propone un cambio en la forma de abordar los reclamos vinculados al transporte aéreo. En lugar de iniciar directamente acciones legales, los pasajeros podrán optar por esta instancia de conciliación, siempre que la aerolínea también acepte participar del proceso.

El sistema fue concebido como un canal intermedio, pensado para resolver situaciones frecuentes —demoras, cancelaciones, problemas con equipaje o servicios— de manera más rápida y con menor carga administrativa.

Digital, gratuito y con plazos definidos

Uno de los puntos centrales del mecanismo es su formato: todo el procedimiento será completamente virtual. Desde la carga del reclamo hasta las audiencias, cada etapa se desarrollará de manera online, lo que facilita el acceso desde cualquier punto del país.

Además, el proceso tendrá un límite claro: la instancia de conciliación no podrá extenderse más allá de los 30 días hábiles. Durante ese período se podrán realizar hasta dos audiencias virtuales, con la intervención de un conciliador especialmente designado.

El sistema comenzará a funcionar en un plazo de 90 días hábiles y solo alcanzará a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia.

>> Leer más: United Airlines lanzará asientos cama en clase económica para vuelos largos desde 2027

Cómo iniciar un reclamo

El acceso estará disponible a través de dos vías principales. Por un lado, se habilitará un apartado específico en el sitio web del organismo, donde los usuarios podrán cargar la información del caso y adjuntar la documentación correspondiente. Por otro, se implementarán códigos QR en aeropuertos y espacios vinculados al transporte aéreo, que permitirán iniciar el trámite en el momento.

Una vez ingresado el reclamo, el sistema asignará un número de seguimiento y el caso será evaluado por la Dirección Nacional de Transporte Aéreo. Si corresponde su tratamiento, se avanzará con la instancia de conciliación.

Qué pasa si hay acuerdo (o no)

Si las partes llegan a un entendimiento, el acuerdo quedará asentado en un acta digital que deberá ser validada por la autoridad competente antes de su aprobación final.

En caso de no alcanzar un acuerdo, el proceso se cerrará dejando constancia formal de la situación, lo que habilita al pasajero a continuar el reclamo por otras vías.

También se contemplan escenarios de inasistencia: si el pasajero no participa, el trámite se archiva; si la empresa no se presenta, el caso puede derivar en inspecciones y eventuales sanciones bajo el régimen de la aviación civil.

Un sistema que también mira al conjunto

Más allá de cada caso individual, el nuevo mecanismo funcionará como una herramienta de diagnóstico para el sector. El registro de los reclamos permitirá identificar fallas recurrentes en los servicios y anticipar medidas para mejorar la experiencia de los usuarios.

En ese sentido, la iniciativa se articula con otras decisiones recientes, como la declaración de la actividad aeronáutica como servicio esencial, que obliga a garantizar un nivel mínimo de operación incluso durante conflictos gremiales.

Con este nuevo esquema, el objetivo oficial es doble: brindar respuestas más rápidas a los pasajeros y, al mismo tiempo, ordenar un sistema que, en los últimos años, acumuló tensiones y demoras.

Paso a paso para reclamar:

• Ingresar al sitio web de ANAC o escanear un código QR en el aeropuerto.

• Completar el formulario con el detalle del reclamo.

• Adjuntar documentación (tickets, comprobantes, entre otros).

• Esperar la evaluación del caso.

• Si es admitido, participar de la instancia de conciliación.

Noticias relacionadas
Los turistas ahora podrán trasladarse en tren con sus mascotas en viajes de Buenos Aires a Mar del Plata.

Viajes con mascotas en el tren Buenos Aires-Mar del Plata: requisitos y cuánto cuesta el pasaje

Muchos viajeros aprovechan Rosario como destino turístico, aunque el ticket de gasto promedio diario registró una caida frente al año pasado.

Más viajes, menos consumo: el nuevo mapa del turismo en Argentina

Nueva York se prepara para ser sede del evento de fútbol más importante del mundo.

Nueva York, en modo Mundial: un viaje entre el fútbol y la ciudad infinita

Un itinerario que permite disfrutar de Nueva York durante el Mundial de fútbol que se jugará este año.

Siete días para vivir el Mundial, más allá del estadio

Ver comentarios

Las más leídas

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Lo último

En Newells hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

En Newell's hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

Samanta Vilches, expareja del delincuente Fabio Giménez, era parte de una organización barrial. El crimen por el cual la juzgaron es el de Verónica Almada

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado
OVACIÓN

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Almirón parece decidido al recambio: cuántos cambios probó para jugar con Huracán

Almirón parece decidido al recambio: cuántos cambios probó para jugar con Huracán

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Ciudad
La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna
informacion general

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más
Ovación

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%
Economía

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo
La Región

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Newells: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Por Carlos Durhand
Ovación

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
La Ciudad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado
Policiales

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase
LA CIUDAD

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió
LA REGION

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la exaltación de la violencia
La Ciudad

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"

Tres detenidos en el primer operativo de flagrancia virtual detectado por el sistema Lince
Policiales

Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo
Información general

Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo