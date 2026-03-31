En vivo: Argentina, con Leo Messi de titular, lo gana desde muy temprano frente a Zambia

El capitán del equipo de Scaloni esta vez fue desde el arranque, en el amistoso frente al conjunto africano. El próximo desafío de Leo: el Mundial

Lionel Messi estuvo en el banco contra Mauritania e ingresó desde el inicio del complemento.

El seleccionado argentina se despide del país y lo que se le viene es ni más ni menos que el Mundial. Y en este adiós, el dato saliente es la presencia de Lionel Messi desde el arranque, contra Zambia, cosa que no había ocurrido el pasado viernes ante Mauritania.

La presencia de Leo siempre es una buena noticia y este último partido del equipo de Lionel Scaloni del suelo argentino realmente lo ameritaba.

De ahora en más sólo resta saber qué determinación tomará Messi sobre su presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, aunque es algo que se da por descontado.

Lo concreto es que el jugador de Inter Miami esta vez sí jugará como titular. Será uno de los integrantes del tridente ofensivo, junto a Julián Alvarez y Thiago Almada .

Scaloni Lionel Scaloni espera que el Argentina, con Messi como abanderado, levante el nivel en relación al último amistoso.

Otro que se metió entre los once es Leandro Paredes. Lo hará en lugar de Nicolás Paz. También ingresan Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, por Marcos Senessi, Marcos Acuña y Nicolás González, respectivamente.

Los once de Argentina

Los once de Argentina son: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagiafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Alvarez y Thiago Almada.

El minuto a minuto de Argentina v. Zambia

3': GOL DE ARGENTINA. Julián Alvarez definió dentro el área. Pelotazo largo de Paredes para Messi, Leo asistió a La Araña y gol argentino.

Inició el partido.