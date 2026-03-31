El agro sostiene la actividad económica pero el resto de los sectores está en rojo

La actividad económica mejora impulsada por el campo, mientras la mayoría de los indicadores sigue por debajo respecto al nivel de un año atrás

El avance mensual de labores agrícolas tuvo un nuevo incremento mensual, del 1,7%, superando el récord histórico que había alcanzado el mes previo.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-ARG) registró en febrero una suba mensual de 0,3%, encadenando tres meses consecutivos de crecimiento. Sin embargo, la comparación interanual revela una caída del 1% , según el informe realizado por las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario.

En ese marco, el análisis interanual permite dimensionar con mayor precisión la profundidad de las disparidades en cada actividad. El sector agrícola se consolida como la gran excepción: en febrero mostró un crecimiento del 28,2% respecto del mismo mes del año pasado , impulsado por una campaña que combina rindes elevados y volúmenes históricos, especialmente en girasol y maíz. Este desempeño no solo marca un récord reciente, sino que además se convierte en el principal sostén del nivel general de actividad. El avance mensual de labores agrícolas tuvo un nuevo incremento mensual, del 1,7%, superando el récord histórico que había alcanzado el mes previo.

Muy distinto es el panorama en el resto de los sectores. La industria, pese a encadenar tres meses de recuperación en la medición mensual, continúa en terreno negativo en la comparación interanual, con una caída del 3,1%. Se trata del séptimo mes consecutivo en baja, lo que evidencia que la mejora reciente parte de niveles muy deprimidos y aún no logra revertir la tendencia de fondo.

La construcción, por su parte, refleja una dinámica errática. En febrero volvió a contraerse y acumuló una caída interanual del 1,3%, consolidando un escenario de estancamiento que se arrastra desde la segunda mitad de 2025. La alternancia entre meses positivos y negativos impide vislumbrar una trayectoria de crecimiento sostenido, detalló el informe.

El frente externo también muestra señales de debilidad cuando se lo analiza en términos interanuales. Las importaciones, que repuntaron en febrero en la medición mensual, permanecen 6,7% por debajo de los niveles de un año atrás, reflejando tanto la menor demanda interna como el impacto del ajuste previo. Las exportaciones, en tanto, acumulan tres meses consecutivos de caída, lo que comienza a erosionar, aunque levemente, el saldo comercial.

Consumo en baja

Uno de los datos más sensibles es el del consumo. Las ventas minoristas registraron una contracción interanual del 8,3%, profundizando la tendencia negativa y evidenciando que la mejora observada hacia fines de 2025 no logró sostenerse. La caída atraviesa prácticamente todos los rubros y confirma que el consumo masivo sigue siendo uno de los eslabones más débiles de la recuperación, indicó el relevamiento realizado por las Bolsas de Rosario y Santa Fe.

En la misma línea, la recaudación tributaria cayó 8% en comparación con febrero del año pasado, mientras que los patentamientos de vehículos nuevos retrocedieron 3,8% en igual período. Ambos indicadores, estrechamente vinculados al nivel de actividad y al poder de compra, refuerzan la lectura de una economía que aún no logra recomponer su dinámica interna.

El mercado laboral tampoco escapa a esta tendencia. El empleo privado registrado mostró una caída interanual del 1,6%, lo que implica alrededor de cien mil puestos formales menos que un año atrás. A su vez, las remuneraciones reales se ubicaron 1,9% por debajo de los niveles de febrero de 2025, lo que añade presión sobre el consumo y limita las posibilidades de una recuperación más vigorosa.