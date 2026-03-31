El influencer Pablito Castillo llega a Rosario con "La Risa que me Parió", un show para toda la familia

Economía
El agro sostiene la actividad económica pero el resto de los sectores está en rojo
POLICIALES
Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla
LA CIUDAD
Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros
La Ciudad
La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos
POLICIALES
Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla
La Ciudad
Uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado
La Ciudad
La luna se tiñe de rosa: dónde y cómo ver la luna llena en Rosario
Ovación
Tomá mate: Lionel Messi juega desde el vamos en la despedida de casa antes de la Copa del Mundo
Información General
La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina
Policiales
Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino
POLICIALES
Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual
Política
Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal
Economía
La quiebra de Bioceres: el uruguayo que metió la cuchara y una traición clave
Economía
La CGT logra suspender parte de la reforma laboral y abre un nuevo frente judicial
Ovación
Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía
LA CIUDAD
Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada
La Región
El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia
La Región
Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"
Información General
San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos
La Ciudad
Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico