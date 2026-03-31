El influencer Pablito Castillo llega a Rosario con "La Risa que me Parió", un show para toda la familia

Tras su exitosa temporada en Villa Carlos Paz, el humorista desembarca en la ciudad con un espectáculo que combina humor, emoción y un gran despliegue escénico

El actor e infuencer Pablito Castillo , que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, llega a Rosario con su espectáculo “La Risa que me Parió” . Tras una exitosa temporada en Villa Carlos Paz, el humorista se presentará en el Teatro Broadway.

Luego de su estreno en enero de 2026, Pablito se consolidó como uno de los humoristas más convocantes del momento. En el marco de su gira nacional, desembarca en la ciudad con una triple función durante Semana Santa : se presentará el jueves 2, viernes 3 y domingo 5 de abril a las 21 horas . Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse a través de la página oficial de TuTicket o en la boletería del teatro.

El show recorre su vida, su historia y sus personajes más icónicos, como “La Pelo” y “El Sugar” , en distintos cuadros de humor que prometen hacer reír y emocionar a públicos de todas las edades. Sobre el escenario no estará solo: lo acompañan los actores Manuel Santos y Esteban Silva.

Además, la obra se destaca por su despliegue : múltiples cambios de vestuario y un constante movimiento escenográfico que acompañan el ritmo del espectáculo y potencian cada uno de los cuadros humorístico.

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Una experiencia para toda la familia

“Queremos que el público viva la experiencia de un show de calidad, con mucha producción y preparado especialmente para que lo disfrute toda la familia. Vienen niños, familias enteras y muchos jóvenes”, afirmó Pablito Castillo previo a su llegada a la ciudad.

Se trata de una de esas propuestas en las que no puede faltar nadie, un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos en este fin de semana largo.

En ese sentido, agregó: “Nuestro objetivo es que se lleven un recuerdo inolvidable y siento que lo logramos, la gente llora de risa y de emoción. Amo conocer al público, es la primera vez que los puedo tener cerca y conocer sus caras”.