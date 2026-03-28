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Central Córdoba y Leones FC se miden por primera vez por los torneos de AFA

Central Córdoba recibe al club de la familia Messi, este sábado a las 15.30 por la Primera C y contará con la presencia de público visitante

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

28 de marzo 2026 · 06:10hs
Central Córdoba. El plantel charrúa comandado por Teglia y Acoglanis va por el primer triunfo en casa.

Central Córdoba. El plantel charrúa comandado por Teglia y Acoglanis va por el primer triunfo en casa.
Leones FC. Un día histórico para el club de la familia Messi que visitará al Matador en el Gabino Sosa.  

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Barrio Tablada se viste de fiesta con el encuentro que disputarán por primera vez por los torneos de AFA Central Córdoba y Leones FC, en el marco de la 5º fecha del torneo de la Primera C.

El cotejo de este sábado comenzará a las 15.30 con el arbitraje de Alejandro Porticella y tendrá la presencia de público visitante. En la previa, Ovación dialogó con los referentes técnicos, Daniel Teglia por el Charrúa, y Franco Ferlazzo de Leones FC.

Central Córdoba ante Leones FC

El Gabino Sosa será testigo del enfrentamiento de dos equipos rosarinos que buscan ser protagonistas en la cuarta categoría. Es un cotejo importante para ambos planteles que necesitan los tres puntos para apuntar a los puestos de arriba en la zona B.

Los azules comandados por Daniel Teglia llegan invictos en el presente certamen, pero todavía no pudieron ganar en su cancha. Sumaron 6 puntos, con un triunfo fuera de casa y empataron los últimos tres partidos.

Por su parte, el elenco dirigido por Franco Ferlazzo llega con 5 unidades, con un triunfo y dos empates. En la última presentación en Arroyo Seco, de local, perdió por 4 a 1 ante Centro Español.

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Daniel Teglia (Central Córdoba)

“Para Córdoba todos los partidos son importantes y ante Leones saldremos en busca de los tres puntos. Sabemos que el rival se armó muy bien y es un club nuevo en la categoría. Nosotros necesitamos la victoria, llegamos invictos y es una buena oportunidad ante toda nuestra parcialidad”, contó el entrenador.

En cuanto al equipo recién lo dará a conocer horas antes. “Todavía junto a Diego Acoglanis no pudimos presentar el mismo equipo en los últimos tres partidos por diferentes razones, por lesiones y expulsiones. Vamos a presentar lo mejor para quedarnos con el triunfo”, cerró

Club Leones FC
Leones FC. Un día histórico para el club de la familia Messi que visitará al Matador en el Gabino Sosa.

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Franco Ferlazzo (Leones FC)

“Enfrentamos a un rival que en este último tiempo encontró una regularidad dentro de la categoría y es una fija que peleé por el ascenso, más allá que tuvo algunas bajas pudo mantener parte del plantel y el cuerpo técnico lleva un tiempo trabajando y tienen plasmada su idea. Nosotros estamos en construcción, en el último partido más allá del resultado, que fue mentiroso, en los primeros 65 minutos pudimos imponer nuestra idea y fuimos el equipo que estamos buscando ser”, confió el DT.

El joven entrenador se refirió a la participación en AFA. “Con respecto a la categoría, es muy pareja donde no hay equipos que se destaquen sobre el resto, son partidos muy cerrados donde se terminan definiendo por detalles. En el día a día y semana a semana, trabajamos para hacer esa diferencia en cada partido. No es casualidad que estadísticamente la mitad de los partidos terminen en empates. Todos lo juegan como una final”, razonó.

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