Fijate si te ves: las imágenes de los hinchas de Central en el Gigante ante Talleres

Central juega ante Talleres por la 6ª fecha del Apertura y los hinchas le pusieron todo el colorido. Una galería de repaso de La Capital.

20 de febrero 2026 · 22:10hs
Los pequeños hinchas de Central llevan bien altas las banderas auriazules en un Gigante festivo para ver a su equipo ante Talleres.

Los pequeños hinchas de Central llevan bien altas las banderas auriazules en un Gigante festivo para ver a su equipo ante Talleres.
Central juega en el Gigante frente a Talleres y de nuevo el Gigante estuvo a full. Desde hinchas que vinieron desde Usuhaia a ver al equipo de Jorge Almirón, hasta pedidos para los jugadores y vestimentas de todo tipo. La fotogalería de La Capital en Arroyito.

La Capital en el Gigante de Arroyito

Fiesta auriazul en el ingreso de los equipos.

A vos te conozco. Carlos Tevez, bien recibido en el Gigante.

Alejo Veliz, uno de los más requeridos siempre.

El hombre araña también es canalla.

Ángel Di María, el ídolo indiscutible que reparte saludos para todos lados.

Bien al sur. Estos hinchas llegaron desde Tierra del Fuego para ver a Central.

Siempre el pedido de justicia por Ivana Garcilazo.

La camiseta la tienen, solo quieren la firmita de Fatu Broun.

Te quiero Central. No hay dudas del amor de este niño por los colores.

