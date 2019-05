Presentación. Martínez, ex Newell's y desde ayer en Ajax.

La irrupción de la imagen de Lisandro Martínez en las redes sociales con la camiseta de Ajax de Holanda, su nuevo club, volvió a instalar el tema del defensor que no tuvo cabida en la primera de Newell’s y en 2017 se fue a Defensa y Justicia. Pero más allá de cualquier tipo de especulación, y si fue acertado que se fuese en su momento, lo concreto es que el club del Parque recibirá de contado en un principio un millón 700 mil dólares limpios, aunque esa cifra, que servirá para la conformación del nuevo plantel, podría ser superior. Este es un dinero que se espera con ansias, mientras se sigue pendiente de otros posibles ingresos, por la venta del juvenil Enzo Barrenechea al fútbol italiano y la posible transferencia de Ezequiel Ponce de Roma a AEK Atenas, que le reportará a Newell’s el 40 por ciento de esa operación.

La dirigencia de Newell’s acordó con sus pares de Defensa y Justicia que le abone de contado la mitad del pase que todavía tenía en su poder. A través de esa misma gestión se consiguió que a la tesorería rojinegra ingrese un cifra que sería superior al millón 700 mil dólares que una fuente del club le había informado a Ovación el último fin de semana. A la otra mitad del pase, el Halcón se la había comprado a la lepra hace un año, en 850 mil dólares. Descontados los impuestos, al club rojinegro le quedaron 650 mil.

Para el entrenador que asuma en Newell’s, ese dinero será de utilidad de inmediato para incorporar futbolistas que sirvan para la conformación de un plantel que tendrá que conseguir la permanencia en primera. Desde el club se espera que no sea el único recurso económico. Es inminente que se concrete la venta del 80 por ciento del pase del juvenil Enzo Barrenechea a un club poderoso de Italia, en unos 3 millones 700 mil dólares netos. Será una vez que mañana el exquisito volante sea mayor de edad, porque cumplirá los 18 años.

Si se formaliza esta negociación, será una cantidad que Newell’s hace varios años que no consigue por un futbolista. La necesidad de hacerse de pesos se contrapone con las opiniones de quienes consideran que no es oportuno desprenderse de un futbolista de condiciones, que todavía no jugó ni un minuto en primera.

El restante futbolista por el que ingresaría dinero es por Ponce. Newell’s conserva el 40 por ciento del pase del atacante, que se encuentra a préstamo en AEK Atenas. El club griego quiere adquirir al futbolista y se lo compraría a Roma en una cifra que oscila entre los 6 y 7 millones de euros. La lepra se llevaría entre 2 millones y 2 millones 800 mil euros.

Ponce le sigue dando réditos económicos a Newell’s. Fue la última venta importante de la lepra, en 4 millones 200 mil euros por el 60 por ciento a Roma. Ahora volvería a reportarle dinero, en un mercado de pases que terminaría siendo inusual para la entidad rojinegra teniendo de referencia los últimos años.

Para Newell’s es importante conseguir dinero a utilizar para el futuro plantel. Aún se desconoce si vendrá Heinze o habrá que buscar a otro y cuáles serán los futbolistas a tratar de incorporar. Con los jugadores que Newell's espera que se vendan hay una fuente de ingresos.