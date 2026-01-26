La Capital | Ovación | Central

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Jorge Almirón luego de la derrota ante Belgrano

Jorge Almirón, el flamante DT de Central, hablo sobre lo que fue el traspié en el estreno del Apertura contra Belgrano y el futuro inmediato

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

26 de enero 2026 · 06:25hs
Jorge Almirón hizo un análisis del cotejo contra Belgrano en su debut como entrenador de Central

Marcelo Bustamante / La Capital

Jorge Almirón hizo un análisis del cotejo contra Belgrano en su debut como entrenador de Central

Siempre es bueno ganar o al menos sumar en el debut de un campeonato. Y más en condición de local. Central tuvo a mano el premio mayor ya que lo ganaban con el gol de Di María, de penal. Pero sobre el epílogo del cotejo, en 91 segundos, Belgrano anotó dos goles y se llevó los tres puntos a Córdoba.

Jorge Almirón fue muy claro sobre las razones por las cuales los canallas se quedaron con las manos vacías: “No liquidamos el partido. Tuvimos situaciones muy claras de contragolpe para hacer el segundo, para terminar con un resultado más holgado y con un resultado favorable. Creo que lo merecíamos. Es normal. Ellos en el final del partido también se descompensaron, pusieron tres delanteros y tuvieron esas aproximaciones que terminaron en gol. El empate ya era duro para nosotros y mucho más la derrota. Es el primer partido, el equipo hizo cosas buenas, pero ya tenemos que recuperarnos para el miércoles y asimilar la derrota, ya que tenemos un rival fuerte como Racing”.

Leer más: El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

Sorprendió con el esquema

Los auriazules comenzaron con una línea de tres en el fondo, algo que por las formaciones que brindaron desde el club en los amistosos, no era algo de esperar. El DT priorizó el ingreso de Alexis Soto y rompió con la tradicional línea de cuatro. “Estaba claro que la idea era que cuando teníamos la pelota tener a los tres marcadores centrales y a los laterales carrileros más adelante para poder salir. El primer tiempo fue bueno porque presionábamos alto y quedábamos mano a mano. Se hizo un buen partido, aunque hay cosas para mejorar. Ganando hubiese dicho lo mismo”, añadió el entrenador canalla.

El análisis del DT de Central y los cambios

“El partido es difícil de analizar. Tuvimos situaciones claras con mucha ventaja. Cuando yo miraba nuestro ataque que no terminaba, ellos tenían cuatro jugadores descolgados y a nosotros nos costó el retroceso. El juego estaba partido y ellos sacaron ventaja sobre el final”, dijo Almirón. En cuanto a las variantes manifestó que la del centrodelantero fue un cambio nominal y que la salida de Soto fue porque Ovando estaba amonestado y decidió mandarlo a la zaga para que corra menos riesgo de expulsión. “Lo de Veliz fue hombre por hombre. Cuando hicimos el otro segundo cambio fue porque Ovando que estaba como lateral derecho estaba amonestado. Justo nos empatan y no tuvimos tiempo de acomodarnos. Ellos atacaron en forma directa, no pudimos acomodarnos y perdimos”, sostuvo.

Lo positivo y lo negativo

Jorge Almirón además resumió en la conferencia de prensa que fue lo que más y lo que menos le gustó: “Lo que más rescato fue la presión alta en el primer tiempo ya que los hicimos sentir incómodos. Robamos muchas pelotas, pero no terminamos las jugadas. Se hizo mucho desgaste, el equipo no paró de tocar. Hubo puntos muy altos y varios mejoraron para mí el rendimiento que mostraron el torneo pasado”.

Entre lo negativo, el DT canalla remarcó: “Falta trabajo en lo general. El equipo por momentos fue sólido y tuvo mucha intención de jugar. Creo que estuvimos un poco acelerados y fuimos con mucho ímpetu hacia adelante. Tomamos decisiones apresuradas. En el entretiempo les dije que quería que el equipo se tranquilizara y manejara más la pelota. La gente empuja, tenemos jugadores que desequilibran, no pudimos meter el segundo gol y el partido quedó abierto. Es duro porque teníamos el partido en nuestras manos. Hay que recuperarse rápido”.

Los arqueros y el mercado de pases

Una de las decisiones fuertes que tuvo que tomar Almirón fue sobre quién iba a ser el arquero titular contra Belgrano, ya que tiene dos guardametas de jerarquía que ya dejaron su huella en la historia del club, por ser protagonistas importantes en los títulos.

Si iba a respetar la titularidad y el buen momento que Jorge Broun tuvo en 2025 donde fue campeón y fue la valla menos vencida del año, o iba a prevalecer la llegada de Jeremías Ledesma. El DT optó por esta opción. Al ser consultado sobre los argumentos futbolísticos que tuvo no fue muy extenso con sus explicaciones y dijo: “No voy a entrar en detalles de las cuestiones técnicas. Es una decisión nomás y son los dos muy buenos”.

Los canallas trajeron cuatro incorporaciones (la quinta será Julián Fernández), de las cuales tres estuvieron ante Belgrano. Ledesma y Soto cumplieron su papel, mientras que al chileno Pizarro le costó un poco más el partido: “Ojalá podamos incorporar uno más, pero eso es trabajo de la directiva”.

El homenaje a Juan Cruz Komar

Además expresó qué sintió con el reconocimiento que le hicieron a Juan Cruz Komar por sus primeros 100 partidos con la camiseta de Central. “Lo vi previo a la operación y ahora. Lo vi bien como si hubiese superado todo. No lo conozco mucho, pero es importante para el grupo. Tiene dos semanas de recuperación y tiene que ir de a poco”, cerró Almirón.

Noticias relacionadas
Newells no tuvo un buen estreno en Córdoba ante Talleres.

Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Los jugadores de Central que iniciaron ante Belgrano.

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Di María puso en ventaja a Central, pero luego todo terminó en decepción.

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

El árbitro cobró falta para Central y el VAR dijo que fue dentro del área. Di María lo cambió por gol. 

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Lo último

Día de la Educación Ambiental: capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite

Día de la Educación Ambiental: capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

El episodio se registró este lunes a la madrugada. La víctimas fueron derivadas a un hospital por inhalación de humo y quemaduras

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
Radiografía del helado en Rosario: más consumo, pero repartido entre mayor oferta

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Radiografía del helado en Rosario: más consumo, pero repartido entre mayor oferta

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor
La Ciudad

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Ovación
Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Saúl Salcedo fue contundente y explicó su decisión de seguir en Newells

Saúl Salcedo fue contundente y explicó su decisión de seguir en Newell's

Judo: quién es el rosarino que se quedó sin beca, pero se reinventó y logró un bronce panamericano

Judo: quién es el rosarino que se quedó sin beca, pero se reinventó y logró un bronce panamericano

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Política

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
La Región

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
politica

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley