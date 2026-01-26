Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Jorge Almirón luego de la derrota ante Belgrano

Jorge Almirón, el flamante DT de Central, hablo sobre lo que fue el traspié en el estreno del Apertura contra Belgrano y el futuro inmediato

Siempre es bueno ganar o al menos sumar en el debut de un campeonato. Y más en condición de local. Central tuvo a mano el premio mayor ya que lo ganaban con el gol de Di María, de penal. Pero sobre el epílogo del cotejo, en 91 segundos, Belgrano anotó dos goles y se llevó los tres puntos a Córdoba.

Jorge Almirón fue muy claro sobre las razones por las cuales los canallas se quedaron con las manos vacías : “No liquidamos el partido. Tuvimos situaciones muy claras de contragolpe para hacer el segundo, para terminar con un resultado más holgado y con un resultado favorable. Creo que lo merecíamos. Es normal. Ellos en el final del partido también se descompensaron, pusieron tres delanteros y tuvieron esas aproximaciones que terminaron en gol. El empate ya era duro para nosotros y mucho más la derrota. Es el primer partido, el equipo hizo cosas buenas, pero ya tenemos que recuperarnos para el miércoles y asimilar la derrota, ya que tenemos un rival fuerte como Racing”.

Los auriazules comenzaron con una línea de tres en el fondo, algo que por las formaciones que brindaron desde el club en los amistosos, no era algo de esperar. El DT priorizó el ingreso de Alexis Soto y rompió con la tradicional línea de cuatro. “Estaba claro que la idea era que cuando teníamos la pelota tener a los tres marcadores centrales y a los laterales carrileros más adelante para poder salir. El primer tiempo fue bueno porque presionábamos alto y quedábamos mano a mano. Se hizo un buen partido, aunque hay cosas para mejorar. Ganando hubiese dicho lo mismo”, añadió el entrenador canalla.

El análisis del DT de Central y los cambios

“El partido es difícil de analizar. Tuvimos situaciones claras con mucha ventaja. Cuando yo miraba nuestro ataque que no terminaba, ellos tenían cuatro jugadores descolgados y a nosotros nos costó el retroceso. El juego estaba partido y ellos sacaron ventaja sobre el final”, dijo Almirón. En cuanto a las variantes manifestó que la del centrodelantero fue un cambio nominal y que la salida de Soto fue porque Ovando estaba amonestado y decidió mandarlo a la zaga para que corra menos riesgo de expulsión. “Lo de Veliz fue hombre por hombre. Cuando hicimos el otro segundo cambio fue porque Ovando que estaba como lateral derecho estaba amonestado. Justo nos empatan y no tuvimos tiempo de acomodarnos. Ellos atacaron en forma directa, no pudimos acomodarnos y perdimos”, sostuvo.

Lo positivo y lo negativo

Jorge Almirón además resumió en la conferencia de prensa que fue lo que más y lo que menos le gustó: “Lo que más rescato fue la presión alta en el primer tiempo ya que los hicimos sentir incómodos. Robamos muchas pelotas, pero no terminamos las jugadas. Se hizo mucho desgaste, el equipo no paró de tocar. Hubo puntos muy altos y varios mejoraron para mí el rendimiento que mostraron el torneo pasado”.

Entre lo negativo, el DT canalla remarcó: “Falta trabajo en lo general. El equipo por momentos fue sólido y tuvo mucha intención de jugar. Creo que estuvimos un poco acelerados y fuimos con mucho ímpetu hacia adelante. Tomamos decisiones apresuradas. En el entretiempo les dije que quería que el equipo se tranquilizara y manejara más la pelota. La gente empuja, tenemos jugadores que desequilibran, no pudimos meter el segundo gol y el partido quedó abierto. Es duro porque teníamos el partido en nuestras manos. Hay que recuperarse rápido”.

Los arqueros y el mercado de pases

Una de las decisiones fuertes que tuvo que tomar Almirón fue sobre quién iba a ser el arquero titular contra Belgrano, ya que tiene dos guardametas de jerarquía que ya dejaron su huella en la historia del club, por ser protagonistas importantes en los títulos.

Si iba a respetar la titularidad y el buen momento que Jorge Broun tuvo en 2025 donde fue campeón y fue la valla menos vencida del año, o iba a prevalecer la llegada de Jeremías Ledesma. El DT optó por esta opción. Al ser consultado sobre los argumentos futbolísticos que tuvo no fue muy extenso con sus explicaciones y dijo: “No voy a entrar en detalles de las cuestiones técnicas. Es una decisión nomás y son los dos muy buenos”.

Los canallas trajeron cuatro incorporaciones (la quinta será Julián Fernández), de las cuales tres estuvieron ante Belgrano. Ledesma y Soto cumplieron su papel, mientras que al chileno Pizarro le costó un poco más el partido: “Ojalá podamos incorporar uno más, pero eso es trabajo de la directiva”.

El homenaje a Juan Cruz Komar

Además expresó qué sintió con el reconocimiento que le hicieron a Juan Cruz Komar por sus primeros 100 partidos con la camiseta de Central. “Lo vi previo a la operación y ahora. Lo vi bien como si hubiese superado todo. No lo conozco mucho, pero es importante para el grupo. Tiene dos semanas de recuperación y tiene que ir de a poco”, cerró Almirón.