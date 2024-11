Eliminatorias: Scaloni tendrá que volver a tocar la lista por una baja sensible

Este sábado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el ex jugador de Argentinos Juniors fue desafectado para los partidos ante Paraguay, en Asunción, y frente a Perú, en La Bombonera.

Eliminatorias: la lista de la selección argentina con Messi, Dibu y un ex Newell's sorpresa

El atacante del equipo italiano será baja por segunda convocatoria consecutiva . En la doble fecha pasada, cuando Argentina jugó ante Venezuela y Bolivia, no estuvo presente por una lesión en el recto femoral de la pierna derecha que sufrió el 2 de octubre en un partido de Champions League ante el Leipzig de Alemania.

Justamente, el delantero aún no se recuperó de dicha lesión y, por ello, tanto su club como la selección tomaron la decisión de que no esté en ninguno de los dos partidos para poder ponerse a punto. El cuerpo técnico de la selección argentina pretende que González recupere ritmo competitivo en Italia.

Sobre quién será el reemplazante de González, aún no hay nombres ni indicios. En la doble fecha pasada, Scaloni llamó al ex Central Facundo Buonanotte, que se desempeña en el Leicester inglés, aunque no sumó minutos.