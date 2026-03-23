El volante uruguayo que llegó a Newell's en el "2x1" junto a Joaquín Boghossian

Diego Casamán Ortega fue presentado como "refuerzo" en 2009 de manera sorpresiva y llegó para acompañar al delantero goleador. Entrenó con el plantel, no debutó y a los pocos meses emigró

Joaquín Boghossian y Diego Casamán durante la presentación oficial que se hizo durante la pretemporada de Newell's en Piriápolis.

Diego Andrés Casamán Ortega llegó a Newell's como uno de los dos refuerzos que había cerrado Newell's en 2009 y su arribo causó sorpresa por ese entonces. El nombre principal y que se incorporaba como una de las grandes apuestas de los dirigentes era Joaquín Boghossian , el uruguayo que la terminó rompiendo y después de convertirse en goleador fue transferido al exterior en una cifra millonaria. Pero el quid de la cuestión en su momento fue el volante que se incorporó de manera llamativa y que en su momento se mencionó que ingresó en el "combo" para que llegara el Tanque.

¿Quién era ese volante que se convirtió en Rojinegro de manera sorpresiva? Era uno que había pasado por Peñarol, Villa Española y Provincial Osorno (Chile) e ingresó en una negociación de un "dos por uno" que llevó adelante el empresario uruguayo Pascual Lescano, quien trabajaba mucho por esos años con la entidad del Parque de la Independencia. Con el fin de que Boghossian no estuviera solo se incluyó a Casamán, quien estuvo unos meses en Rosario y a mediados de 2010 se fue del club sin debutar.

El 4 de agosto de 2009 La Capital publicó : "Joaquín Boghossian hoy se sumará a Newell’s . El goleador, la sensación del fútbol uruguayo que vistió hasta el domingo la camiseta de Cerro de Montevideo, será presentado a sus nuevos compañeros y se pondrá inmediatamente a disposición de Roberto Sensini. No llegará solo a la concentración rojinegra sino que lo hará acompañado por otra incorporación para la Lepra: el volante Diego Casaman".

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Un detalle de la llegada de Casamán es que la entidad al anunciar la contratación lo hizo como "Cazenave" y en ese entonces se dejó entrever que era parte de una negociación y que se sabía que no iba a ser tenido en cuenta por Boquita Sensini. Además, el cupo de extranjeros estaba cubierto.

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Sólo entrenó con la primera de Newell's

El volante entrenó en el predio de Bella Vista y participaba de los trabajos con la primera división, pero no tuvo la chance de jugar en la máxima categoría. Por su lado, Boghiossian se convirtió en goleador de la Lepra y rápidamente llegaron ofertas por su figura. Newell's logró transferirlo al año siguiente a Red Bull Salzburgo (Austria) en cerca de tres millones de euros.

Casamán (actualmente de 36 años) regresó a Uruguay para jugar en Rocha y después se puso las camisetas de Rentistas y Cerrito, el último club por el que pasó jugando en la segunda división uruguaya. En tanto, luego estuvo vinculado como colaborador técnico en el Club Atlético Villa Teresa (Montevideo), que milita en la Primera C (anteriormente conocida como primera división amateur).