El video viral del reclamo de Guardiola a los jugadores del Manchester City antes de ganar el triplete

>> Leer más: Preocupación para Scaloni: Lisandro Martínez volvió a jugar y se lesionó en la práctica

Una vez consumada la derrota, ya dentro del vestuario, el entrenador español se paró frente al plantel y lanzó toda su bronca por la falta de actitud y motivación de los futbolistas para afrontar el encuentro y llevarse una victoria que los condujera a las semifinales.

Embed - ¡EL SOTON DIO EL GOLPE Y ELIMINÓ AL CITY DE GUARDIOLA! | Southampton 2-0 Man. City | RESUMEN

El reclamo de Guardiola con sus jugadores

“¿Les parece normal? Para los que viajan, que no tienen dinero para pagar la calefacción. Nos siguen y, ¿Juegan así?, wow. Mi equipo no es así. Tendremos problemas, eso no lo acepto. El deporte y la vida son lenguaje corporal. Cómo afrontas la vida y cómo afrontas un partido es lenguaje corporal. ¿Jugar así durante 80 minutos?, ¿Quieren jugar?, ¿Quieren el balón?, ¿Quieren moverse, pelear...? Con los pies en la tierra todo el mundo”, expresó.

Con gran malestar, continuó: “Trabajen mejor, más duro. Sean humildes, ambiciosos. Si no los chicos de la academia están listos. En menos de dos días vamos a Old Trafford (Manchester United), han esperado 10 años para matarnos”. Apenas unos días más tarde, tras la advertencia, el City cayó ante el United por 2 a 1 como visitante.

“Ahora tienen algo que me están demostrando que no tenemos: hambre. Se mueren de hambre, nosotros no. Los jóvenes, los mayores, los nuevos, los viejos… no lo quieren. No tienen hambre y tienen que recuperarlo. No están hambrientos”, afirmó Pep con gran enojo ante la poca motivación del equipo.

El final de temporada del Manchester City

Luego de esas dos derrotas consecutivas, el equipo de Guardiola arrasó en las tres competencias y tuvo partidos históricos como el 3-0 a Bayern Munich y 4-0 al Real Madrid, así como la final de FA Cup ganada ante su clásico rival por 2 a 1. Finalmente, la temporada terminó con el Triplete gracias a la consagración en Champions League por la victoria 1 a 0 frente al Inter de Milán.

El enfado del entrenador pareciera haber dado efecto en el Manchester City, en pleno proceso de la temporada más importante de su historia que ahora puede ser vista desde adentro a través del nuevo documental de Netflix.