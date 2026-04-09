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El video viral del ex-Newell's que se siente un Peaky Blinders de la Lepra mendocina

Alfredo Berti sigue haciendo historia en Independiente Rivadavia, que debutó con un triunfo en la Copa Libertadores y lidera el grupo B de la Liga Profesional

Luis Castro

Por Luis Castro

9 de abril 2026 · 15:36hs
Alfredo Berti

Alfredo Berti, técnico de Independiente Rivadavia, con la gorra de los Peaky Blinders.
Berti se quedó con el corazón de los hinchas de la Lepra mendocina.

Berti se quedó con el corazón de los hinchas de la Lepra mendocina.

Alfredo Berti sigue andando por el camino de los éxitos y su trabajo en Independiente Rivadavia es destacado en el exigente mundo del fútbol argentino. Sus logros deportivos continúan enalteciendo su figura y su apellido resuena con intensidad, no sólo en los hinchas de la Lepra mendocina sino también de los ajenos. Y si hay algo que se le destaca al Loco, el Peaky Blinders de la Lepra, es la humildad con la que se maneja, en silencio y con gestos que lo llevan a ser amado, como retirarse caminando de la cancha y en soledad tras el debut en la Copa Libertadores. Por supuesto que todo sucede en un terreno exitista y en el medio de resultados que lo ubican entre los mejores entrenadores de Argentina

El exjugador y extécnico de Newell's no pasó desapercibido al ser visto retirándose de la cancha mendocina después de la victoria por 1 a 0 ante Bolívar, en el arranque copero por el grupo C -lo lidera con 3 puntos-. Puede ser un detalle menor, pero en un fútbol de alto nivel no es común ver a un conductor dirigiéndose a su casa caminando por más cerca que se encuentre del estadio. En general se retiran con los jugadores en colectivo o en un vehículo oficial con seguridad a disposición.

La imagen de Berti en la soledad de la noche en Mendoza cuando el martes transitaba sus últimos minutos fue grabada por un hincha y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Alfredo Berti

Esta acción se unió a una intimidad que días atrás contó el presidente del club mendocino, Daniel Vila, contó que el Loco buscaba una manera de motivar a los jugadores para la final que iba a disputar por Copa Argentina ante Argentinos y que luego se consagró campeón al vencer a Argentinos Juniors por penales 5 a 3 (2 a 2 en el reglamentario).

>>Leer más: Alfredo Berti recibió un duro castigo por su discusión con el árbitro en la Copa Argentina

"Para motivar a los jugadores en la Copa Argentina que ganamos, entró al vestuario a los gritos y dijo: «Somos los Peaky Blinders» (una serie sobre una banda criminal real de finales del siglo XIX en Birmingham, Inglaterra). Y se puso la boina. A partir de ahí los futbolistas compraron el discurso del entrenador", confesó el directivo.

alfredo berti

Un Loco suelto en Mendoza

Berti vive con una pasión extrema el fútbol. Así como lo hacía cuando era jugador, un tipo vehemente y que jugaba al límite, como conductor mantiene el mismo temperamento. Tan es así que al momento del análisis y con las pulsaciones en descenso, el DT reconoció en varias ocasiones que su comportamiento es "desmedido" debido a la adrenalina de los partidos. Incluso con peleas calientes con árbitros.

Esa pasión con la que vive, disfruta y, a veces, padece un encuentro lo ha llevado a convertirse en ídolo de los hinchas de la Lepra y se ganó el corazón de todos por las actitudes que muestra de "modo hincha".

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>>Leer más: Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz, que no lo veo?"

Dentro de sus locuras, en muchas ocasiones ha regresaso a su Empalme natal por unas horas para compartir una asado con sus amigos de la infancia.

En el torneo doméstico también transita el camino de la alegría ya que lidera el grupo B en soledad con 26 unidades, seguido por River y Argentinos Juniors con 23.

La chance frustrada de regreso al Parque

Alfredo Berti estuvo muy cerca de regresar a Newell's en 2023. Fue el candidato principal del expresidente Ignacio Astore, quien lo fue a buscar tras la salida de Gabriel Heinze. El oriundo de Empalme Villa Constitución decidió no continuar en Independiente Rivadavia para volver a dirigir al club de sus amores, pero la resistencia popular de una buena parte de los Leprosos llevó a que todo quedara en la nada y optara por declinar su postura.

>>Leer más: Alfredo Berti rechazó la propuesta de seguir en Mendoza

La campaña que llevó adelante en Newell's en la temporada 2013/14 quedó en la memoria de los hinchas ya que estuvo muy cerca de lograr un nuevo título tras la salida de Gerardo Martino, pero en el último tramo dejó en el camino varios puntos y se quedó en el borde de la consagración. Esa situación generó cierto malestar y rechazo a la idea de regreso, algo que en la actualidad y con su presente seguramente quedó de lado.

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