Alfredo Berti rechazó la propuesta de seguir en Mendoza: ¿viene a Newell's?

El Loco le comunicó a la dirigencia de Independiente que decidió no continuar al frente del equipo y las especulaciones están orientadas hacia el Parque

Fin de ciclo en Mendoza. Alfredo Berti decidió no continuar al frente de Independiente Rivadavia tras el ascenso.

Alfredo Berti le dijo "no" al ofrecimiento de seguir en Independiente Rivadavia de Mendoza y se abrió con más fuerza la puerta de las especulaciones a la posible llegada a Newell's. La determinación sorprendió a los dirigentes de la lepra mendocina que recientemente ascendió a primera división y se lucubra que podría ser el elegido para dirigir a la lepra rosarina.

"Berti le comunicó anoche (este miércoles) a la dirigencia que no va a seguir en Independiente", le confió a Ovación una fuente allegada a la entidad de Mendoza. Y en el mar de los pensamientos no son pocos los que creen que "es posible que la decisión sea porque va a Newell's".

La resolución del Loco causó sorpresa en el club porque en principio tenían un "acuerdo" para su continuidad en la entidad cuyana y en los próximos días se iba a comenzar con la búsqueda de refuerzos. Es por eso que la notificación de Berti fue un golpe duro que no esperaba el mandamás de la lepra mendocina, Daniel Vila, quien "quedó sorprendido con la decisión".

Uno de los rumores que circularon tras la novedad es que las partes no habían llegado a un acuerdo económico, aunque esto fue desmentido por la fuentes consultadas por este medio. "No es por cuestión de dinero", resaltó con énfasis e insistiendo que nadie se imaginaba la determinación que tomó el ex jugador.