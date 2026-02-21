Newell's vuelve a modificar el equipo para buscar una victoria en Banfield

La dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez dispuso 4 cambios para presentarse en el estadio Florencio Sola. La fecha pasada fueron 3 las variantes

Walter Núñez es uno de los pocos que mostró algo distinto en el equipo de Newell's.

Recién llegados al Florencio Sola, los jugadores de Newell's pisaron el campo de juego.

La campaña de Newell's no es convincente. El funcionamiento del equipo es flojo y los resultados no aparecen. Para el partido contra Banfield de este sábado, a las 19.15, los entrenadores volverán a modificar la formación titular para el compromiso por la 6ª fecha del torneo Apertura.

La fecha pasada fueron tres las variantes que se hicieron. Una por obligación, debido a una molestia física que le impidió a Walter Núñez estar desde el comienzo. Los otros que entraron fueron Jherson Mosquera y Marcelo Esponda.

En el estadio Florencio Sola serán cuatro los cambios , de los cuales uno obedece a la ausencia de Matías Cóccaro, con un estrés tibial.

Los futbolistas que ingresarán son Gabriel Risso Patrón, Jerónimo Gómez Mattar, Walter Núñez y Juan Ignacio Ramírez. Los que serán reemplazados son Jherson Mosquera, que no concentró y que se gestiona su partida a Deportes Tolima, Facundo Guch, Luciano Herrera y Cóccaro.

DALE pic.twitter.com/yr8QVSNc5M — Newell’s Old Boys (@Newells) February 21, 2026

Risso Patrón jugará por primera vez de titular con la camiseta rojinegra. Reemplazará a Mosquera. Con esta modificación son cuatro los futbolistas responsables del lateral izquierdo de la defensa.

Además de los dos mencionados, cumplieron esa función Martín Luciano y Jerónimo Russo.

Gómez Mattar perdió la titularidad luego de la derrota contra Defensa y Justicia (2-3), fue al banco sin ingresar contra Riestra (1-1) y este lunes reaparecerá entre los once. Facundo Guch, que encadenó partidos discretos, le dejará su lugar.

Jerónimo Gómez Mattar Jerónimo Gómez Mattar tendrá una nueva oportunidad. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Núñez también volverá a la formación titular. En su caso, no estuvo desde el comienzo contra Riestra para cuidarlo porque tuvo una fatiga muscular. Ingresó en el segundo tiempo y fue el mejor del equipo. Es lógico su regreso.

Jugará por Luciano Herrera, con una seguidilla de encuentros en los que le faltó la aceleración que mostró la temporada pasada.

Adentro el autor del gol

El Colo Ramírez tendrá la chance de estar desde el primer minuto por la baja de Cóccaro. Viene de convertir el penal en el 1 a 1 contra Riestra.

Por la ausencia de Cóccaro, la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez concentró al juvenil delantero Thiago Gigena.

La formación rojinegra será con: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Gabriel Risso Patrón; Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Mattar; Walter Núñez; Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez.

Newell's todavía no ganó en el torneo. Suma apenas dos puntos. Banfield no se encuentra mucho mejor. Ganó un encuentro y acumula cuatro unidades.