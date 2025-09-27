La Capital | Ovación | Central

Central: "Tuvimos ráfagas de muy buen fútbol y el equipo va creciendo fecha a fecha", afirmó Ariel Holan

El entrenador auriazul ponderó la producción de Central en la goleada ante Gimnasia en La Plata. Además palpitó el partidazo que se viene con River.

Elbio Evangeliste

27 de septiembre 2025 · 17:34hs
Ariel Holan vivió con intensidad el partido de Central en el bosque. 

El entrenador de Rosario Central, Ariel Holan, se mostró más que satisfecho con la producción de su equipo en la goleada por 3 a 0 ante Gimnasia en la visita a La Plata. "Tuvimos ráfagas de muy buen fútbol y podríamos haber hecho mucho antes el segundo gol", resaltó el DT auriazul.

"Todos los partidos son complicados, más allá del trámite que puede darse no hay partidos fáciles. En ningún momento subestimamos la situación, podríamos haberlo liquidarlo antes. Me quedo con todo lo positivo, con el volumen de juego del equipo de mitad de cancha hacia adelante y con el desequilibrio que tuvimos por las distintas vías. Me voy satisfecho por todo eso. El equipo fecha tras fecha va mejorando y va creciendo", abundó el Profesor.

Además, ponderó que "nos debíamos una victoria así. Es muy importante el triunfo de visitante, que tiene un valor enorme. El equipo hasta jugó más tranquilo. Tuvimos mejor trato de balón desde el inicio hasta el final del ataque. Nos faltó la conclusión. Podríamos haber concretado antes la faena. Nos queda eso pendiente. El trámite del partido daba la sensación de que en cualquier momento lo definíamos, no pudimos y eso le dio vida Gimnasia y lo hizo más competitivo al rival".

Holan: "Siempre es lindo jugar con River"

Sobre el ingreso goleador del paraguayo Enzo Giménez, que ni bien entró en el complemento conectó de cabeza para el segundo grito auriazul, el DT valoró que "no es fácil entrar en un partido con ese nivel de atención, como fue en el segundo gol, donde aprovechó su oportunidad".

Ahora en la próxima fecha, el domingo que viene en el Gigante de Arroyito, Central se verá las caras con River y sobre este cotejo trascendental para la tabla acumulada, Holan palpitó que "con respecto al partido que viene todos sabemos la clase de equipo que es River, nosotros queremos luchar hasta el final y terminar la tabla anual lo más arriba posible".

Y concluyó: "Siempre es lindo jugar con River y esperemos poder desarrollar nuestro potencial para darle una alegría a todos los hinchas canallas y que el triunfo se quede en casa. Todavía faltan muchos puntos en juego en el torneo".

Ángel Di María y Enzo Giménez celebran el gol del paraguayo. El córner lo ejecutó Fideo. 

Enzo Giménez entró a la cancha y apenas 14 segundos después puso el 2 a 0 para Central

Los once de Central que iniciaron el partido en La Plata frente a Gimnasia.

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Ángel Di María levanta la mano izquierda en señal de perdón hacia los hinchas de Gimnasia.

Ángel Di María: "La gente de Gimnasia no merecía que festeje el gol"

Alejo Veliz festeja en La Plata y lo abraza Elordi, pero se lo anularían. El 9 igual había marcado a los 2 minutos de juego para un gran triunfo de Central ante Gimnasia.

Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano
Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario
La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

