Enzo Giménez entró a la cancha y apenas 14 segundos después puso el 2 a 0 para Central

El paraguayo marcó su segundo gol en Central. El otro también fue de cabeza, ante Vélez en el torneo Apertura

Iban 37 minutos del segundo tiempo. Central vencía 1 a 0 a Gimnasia, aunque el marcador no reflejaba la amplia superioridad del equipo rosarino ante el Lobo platense, sobre todo en el primer tiempo. Los canallas incluso jugaban con uno más y merecían estirar la ventaja. Y aparecieron Enzo Giménez y Ángel Di María para hacerlo.

Ariel Holan decidió hacer cambios. Sacó a Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz y mandó a la cancha a Federico Navarro y Enzo Giménez. Los cambios se hicieron cuando Central tenía un córner a favor. Y Ángel Di maría esperaba el momento de ejecutarlo.

Cuando Giménez y Navarro saltaron a la cancha, el paraguayo corrió hacia el área de Gimnasia. Enseguida llegó el centro de Di María y el volante conectó de cabeza la asistencia precisa de Fideo. Marcó así el 2 a 0 menos de un minuto después de haber ingresado.

El paraguayo entró y facturó

El ingreso de Giménez se produjo a los 37 minutos con 07 segundos. Y el gol fue a los 37 minutos con 21 segundos, el tiempo que el paraguayo demoró en llegar desde la línea de cal hasta el corazón del área.

Giménez llegó a Central a principios de año y ya había marcado un gol, también de cabeza. Fue ante Vélez por la fecha 12 del torneo Apertura. Ese día marcó el segundo tanto canalla y selló la victoria del equipo de Holan por 2 a 1.

Fue a los 46 del segundo tiempo tras un centro de Segovia. Ese día, Giménez también había ingresado desde el banco.