Enzo Giménez entró a la cancha y apenas 14 segundos después puso el 2 a 0 para Central

El paraguayo marcó su segundo gol en Central. El otro también fue de cabeza, ante Vélez en el torneo Apertura

27 de septiembre 2025 · 17:23hs
Ángel Di María y Enzo Giménez celebran el gol del paraguayo. El córner lo ejecutó Fideo. 

Celina Mutti Lovera

Ángel Di María y Enzo Giménez celebran el gol del paraguayo. El córner lo ejecutó Fideo. 

Iban 37 minutos del segundo tiempo. Central vencía 1 a 0 a Gimnasia, aunque el marcador no reflejaba la amplia superioridad del equipo rosarino ante el Lobo platense, sobre todo en el primer tiempo. Los canallas incluso jugaban con uno más y merecían estirar la ventaja. Y aparecieron Enzo Giménez y Ángel Di María para hacerlo.

Ariel Holan decidió hacer cambios. Sacó a Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz y mandó a la cancha a Federico Navarro y Enzo Giménez. Los cambios se hicieron cuando Central tenía un córner a favor. Y Ángel Di maría esperaba el momento de ejecutarlo.

Cuando Giménez y Navarro saltaron a la cancha, el paraguayo corrió hacia el área de Gimnasia. Enseguida llegó el centro de Di María y el volante conectó de cabeza la asistencia precisa de Fideo. Marcó así el 2 a 0 menos de un minuto después de haber ingresado.

Leer más: Central lo planteó en La Plata para ganarlo y lo hizo a base de fútbol y goles

El paraguayo entró y facturó

El ingreso de Giménez se produjo a los 37 minutos con 07 segundos. Y el gol fue a los 37 minutos con 21 segundos, el tiempo que el paraguayo demoró en llegar desde la línea de cal hasta el corazón del área.

Giménez llegó a Central a principios de año y ya había marcado un gol, también de cabeza. Fue ante Vélez por la fecha 12 del torneo Apertura. Ese día marcó el segundo tanto canalla y selló la victoria del equipo de Holan por 2 a 1.

Leer más: El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Fue a los 46 del segundo tiempo tras un centro de Segovia. Ese día, Giménez también había ingresado desde el banco.

Scrum para Atlético del Rosario, que debió batallar duro para vencer a Lomas Athletic de visitante y encaminarse más al ascenso en la Urba.

Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Ariel Holan vivió con intensidad el partido de Central en el bosque. 

Holan: "Tuvimos ráfagas de muy buen fútbol y el equipo va creciendo fecha a fecha"

Los once de Central que iniciaron el partido en La Plata frente a Gimnasia.

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Ángel Di María levanta la mano izquierda en señal de perdón hacia los hinchas de Gimnasia.

Ángel Di María: "La gente de Gimnasia no merecía que festeje el gol"

Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

Por Elbio Evangeliste
Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Por Elbio Evangeliste
El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana
Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano
Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario
La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

