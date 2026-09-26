Almirón disipó las dudas en Central: ataja Werner y Ledesma está en el banco

El entrenador se inclinó por el arquero rafaelino para enfrentar a Estudiantes en la final de la Supercopa Internacional

Axel Werner juega en el arco de Central ante Estudiantes y Jeremías Ledesma está en el banco.

Central ya juega con Estudiantes en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por el título de la Supercopa Internacional. El equipo de Jorge Almirón salió a la cancha con una novedad que sorprendió a muchos y que seguro dará que hablar, más allá del resultado del partido.

Durante toda la semana se especuló acerca de quién sería el arquero elegido por Almirón para jugar contra el Pincha en Santiago del Estero. Si bien Jeremías Ledesma fue titular a lo largo de todo el año, el domingo pasado ante Argentinos Juniors jugó Alex Werner.

La pregunta que se hicieron entonces muchos canallas es si Almirón quiso guardar a Ledesma para el choque con Estudiantes o si, por el contrario, fue un ensayo para saber si lo dejaba en el banco y lo reemplazaba por Werner.

Ya en la previa del partido contra Tigre, en Victoria, se había especulado con la posibilidad de que Werner fuera el arquero, aunque finalmente eso no ocurrió. Pero contra el Bicho jugó el ex-Atlético Rafaela y esta tarde, contra Estudiantes, también está en el arco.

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La campaña de Alex Werner en Central

Werner regresó esta temporada a Central luego de jugar a préstamo en Aldosivi. El rafaelino, que también jugó en Boca, Atlético de Madrid y Elche, acumula cinco partidos en el Canalla con el arco invicto.

El cambio de Werner por Ledesma es uno de los que pedían muchos hinchas canallas desde hace un tiempo. El arquero llegó a Central a mediados de 2023 y participó en 11 partidos, en los que recibió seis goles y mantuvo el arco en cero en siete ocasiones.

Actualización

Werner perdió el invicto que mantenía en los últimos cinco partidos en los que custodió el arco de Central antes de que se cumpliera el primer minuto del partido ante Estudiantes en Santiago del Estero.

El equipo platense desbordó por la izquierda en la primera jugada de ataque y Castro definió tras un pase de Carrillo para poner en ventaja al Pincha ante el Canalla.