La Capital | Ovación | Inglaterra

Inglaterra sacó chapa y está donde se esperaba, los 16avos de final del Mundial

Venció 2 a 0 a Panamá, quedó primera en el grupo y en el arranque de los playoffs. Croacia entró segunda tras vencer 2 a 1 a Ghana

27 de junio 2026 · 20:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
Con su gol ante Panamá

AP

Con su gol ante Panamá, Harry Kane se convirtió en el goleador histórico de Inglaterra en los campeonatos mundiales, con un tanto más que Gary Lineker.

Inglaterra carga con un viejo estigma: los creadores del fútbol moderno apenas pudieron ganar un Mundial en la historia, el suyo, en 1966, y casi nunca figura entre los grandes candidatos. Quizás tampoco en esta Copa del Mundo, aunque ayer dio un paso importante: venció por 2 a 0 a la débil Panamá, quedó primera en su grupo y se clasificó sin problemas a los 16avos de final.

Ante Panamá, los ingleses no tuvieron grandes dificultades para asegurar el primer puesto, aunque debieron esperar hasta el segundo tiempo para marcar diferencias, primero a través de Jude Bellingam y después de Harry Keane. Los centroamericanos tuvieron algunas chances, pero finalmente se marcharon del Mundial sin haber convertido ni un solo gol en sus tres partidos.

El tanto de Kane (un cabezazo perfecto tras un gran centro de Bellingam) es histórico para Inglaterra: con el de ayer, el delantero superó a Gary Lineker y se convirtió en el inglés más goleador en las Copas del Mundo.

Leer más: El grito desaforado de Bielsa a los periodistas que quedó grabado y tiene destino de meme

Croacia está en los playoffs

Croacia, en tanto, tuvo que batallar para vencer a Ghana por 2 a 1, aunque valió la pena: el resultado lo dejó segundo, detrás de los ingleses, y lo depositó en los playoffs. La generación dorada del equipo europeo, encabezada por Luka Modric, sigue mezclándose entre los grandes del fútbol mundial casi sin hacer ruido.

Los goles fueron de Peter Sucic y Nicola Vlasic, mientras que el de los africanos lo hizo Derrick Luckassen (este fue el tanto número 200 del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá).

El encuentro entre europeos y africanos dejó- otro dato estadístico muy destacado: Modric y Perisic, emblemas de Croacia, jugaron su partido número 20 juntos con la selección de su país en los mundiales, igualando así el récord de los polacos Lato y Zmuda (ambos jugaron el Mundial de 1978 en Argentina).

Noticias relacionadas
Primera C. Cristian Sánchez intenta eludir a los defensores de Muñiz. Central Córdoba igualó en el Gabino Sosa.

Primera C: los equipos rosarinos tuvieron una pobre cosecha en el arranque de la segunda rueda

Manuel Nogués otra vez volvió a inclinar la balanza a favor de Plaza Jewell cuando el partido se moría. Su puntería hizo que Hindú se rinda a sus pies.

Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

A los 91 años, Macaya Márquez sigue haciendo historia

Enrique Macaya Márquez, el periodista que cubre su Mundial número 18 y emocionó a Scaloni

Enzo Giménez acordó su traspaso a Querétaro, donde firmará un contrato por tres años.

Se va de Central: el paraguayo Enzo Giménez seguirá su carrera en Querétaro

Ver comentarios

Las más leídas

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Lo último

De la mano de la crisis fabril, se primarizan las exportaciones de Santa Fe

De la mano de la crisis fabril, se primarizan las exportaciones de Santa Fe

Inglaterra sacó chapa y está donde se esperaba, los 16avos de final del Mundial

Inglaterra sacó chapa y está donde se esperaba, los 16avos de final del Mundial

Venezuela: suben a 1.430 los muertos y a 3.238 los heridos en el terremoto

Venezuela: suben a 1.430 los muertos y a 3.238 los heridos en el terremoto

Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales

La campaña se realizó en el Mercado del Patio y las donaciones partirán este domingo hacia Buenos Aires para integrar el primer envío de ayuda humanitaria

Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales
Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno
Política

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Adorni y el fin de la matriz de la narrativa del gobierno

Por Javier Felcaro
Suscriptores

Adorni y el fin de la matriz de la narrativa del gobierno

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario
La Región

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después
Salud

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Por Claudio Berón
Policiales

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan a los heridos a Rosario

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Newells jugó su primer amistoso de pretemporada y terminó en un empate

Newell's jugó su primer amistoso de pretemporada y terminó en un empate

Ovación
Distintos sabores en los paladares litoraleños tras la cuarta fecha del Torneo del Interior de rugby

Por Pablo Mihal
Ovación

Distintos sabores en los paladares litoraleños tras la cuarta fecha del Torneo del Interior de rugby

Distintos sabores en los paladares litoraleños tras la cuarta fecha del Torneo del Interior de rugby

Distintos sabores en los paladares litoraleños tras la cuarta fecha del Torneo del Interior de rugby

Primera C: los equipos rosarinos tuvieron una pobre cosecha en el arranque de la segunda rueda

Primera C: los equipos rosarinos tuvieron una pobre cosecha en el arranque de la segunda rueda

Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

Rugby: como ante el SIC, Atlético del Rosario despachó a Hindú en la última jugada del partido

Policiales
El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre
Policilales

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

La Ciudad
Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales
La Ciudad

Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después

Quién era Ernestina Pais: de Mañanas Informales a su lucha pública contra las adicciones

Quién era Ernestina Pais: de Mañanas Informales a su lucha pública contra las adicciones

El último video de Ernestina Pais en Rosario: su divertida visita al bar El Cairo

El último video de Ernestina Pais en Rosario: su divertida visita al bar El Cairo

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che
La Ciudad

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: arrancan los partidos revancha en un Torneo del Interior cada vez más duro y competitivo

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Policiales

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas
Policiales

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte
La Ciudad

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo
Policiales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos
La Ciudad

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son
La Ciudad

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Un extécnico de Newells en la catástrofe de Venezuela: Todo esto es una locura

Por Luis Castro
Ovación

Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Política

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas
Política

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing
El Mundo

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026
Zoom

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026