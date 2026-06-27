Inglaterra sacó chapa y está donde se esperaba, los 16avos de final del Mundial

Venció 2 a 0 a Panamá, quedó primera en el grupo y en el arranque de los playoffs. Croacia entró segunda tras vencer 2 a 1 a Ghana

Con su gol ante Panamá, Harry Kane se convirtió en el goleador histórico de Inglaterra en los campeonatos mundiales, con un tanto más que Gary Lineker.

Inglaterra carga con un viejo estigma: los creadores del fútbol moderno apenas pudieron ganar un Mundial en la historia, el suyo, en 1966, y casi nunca figura entre los grandes candidatos. Quizás tampoco en esta Copa del Mundo, aunque ayer dio un paso importante: venció por 2 a 0 a la débil Panamá, quedó primera en su grupo y se clasificó sin problemas a los 16avos de final.

Ante Panamá, los ingleses no tuvieron grandes dificultades para asegurar el primer puesto, aunque debieron esperar hasta el segundo tiempo para marcar diferencias, primero a través de Jude Bellingam y después de Harry Keane. Los centroamericanos tuvieron algunas chances, pero finalmente se marcharon del Mundial sin haber convertido ni un solo gol en sus tres partidos.

El tanto de Kane (un cabezazo perfecto tras un gran centro de Bellingam) es histórico para Inglaterra: con el de ayer, el delantero superó a Gary Lineker y se convirtió en el inglés más goleador en las Copas del Mundo.

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Croacia está en los playoffs

Croacia, en tanto, tuvo que batallar para vencer a Ghana por 2 a 1, aunque valió la pena: el resultado lo dejó segundo, detrás de los ingleses, y lo depositó en los playoffs. La generación dorada del equipo europeo, encabezada por Luka Modric, sigue mezclándose entre los grandes del fútbol mundial casi sin hacer ruido.

Los goles fueron de Peter Sucic y Nicola Vlasic, mientras que el de los africanos lo hizo Derrick Luckassen (este fue el tanto número 200 del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá).

El encuentro entre europeos y africanos dejó- otro dato estadístico muy destacado: Modric y Perisic, emblemas de Croacia, jugaron su partido número 20 juntos con la selección de su país en los mundiales, igualando así el récord de los polacos Lato y Zmuda (ambos jugaron el Mundial de 1978 en Argentina).