El seleccionado Sub 17 de fútbol tendrá un difícil grupo en el Mundial de Indonesia

Los pibes del Sub 17 ya ingresaron a la recta final de la preparación para el Mundial de Indonesia.

El sorteo de los grupos del Mundial juvenil Sub 17 que se disputará en Indonesia no favoreció al seleccionado argentino que dirige Diego Placente porque tendrá complicados rivales como lo son Japón, campeón de Asia; Senegal, campeón de África, y Polonia.

El seleccionado conducido por Placente se clasificó al torneo mundialista como tercero del Sudamericano luego de una gran primera fase con Claudio Echeverri (River Plate) como principal figura.

Los más destacados de la Argentina son el mediocampista Gianluca Prestianni, uno de los grandes proyectos de Vélez y en la mira de Benfica de Portugal; Franco Mastantuono, una de las joyas de River, con cláusula de salida por 30 millones de euros; y el reciente convocado, nacido en Brasil y de padres argentinos, Felipe Rodríguez Gentile, más conocido como Felipinho, actualmente en Preston North End de Inglaterra y que rechazó llamados de Brasil e Inglaterra.

Argentina hará una gira previa por China pensando en la preparación y con el objetivo de aclimatarse a los cambios de horarios del continente asiático. Además, el seleccionado nacional nunca participó de una final en los mundiales de esta categoría en las 14 clasificaciones previas

El sistema clasificatorio inicial tendrá seis grupos, de los cuales clasificarán el primero y el segundo de forma directa, al igual que los mejores cuatro terceros. A partir de ahí se jugarán octavos de final, cuartos, semifinales, partido por el tercer puesto y final.

Los máximos ganadores de la categoría son Nigeria con 5 títulos, y que en esta ocasión no se clasificó; Brasil, con cuatro; Ghana (tampoco clasificó) y México, con dos. Francia, Arabia Saudita (no clasificó), Inglaterra, Suiza (no clasificó) y la extinta Unión Soviética, con uno.

Los grupos del mundial Sub 17 de Indonesia

Grupo A: Indonesia, Ecuador, Marruecos y Panamá.

Grupo B: España, Mali, Uzbekistán y Canadá.

Grupo C: Brasil, Inglaterra, Irán y Nueva Caledonia.

Grupo D: Japón, Argentina, Senegal y Polonia.

Grupo E: Francia, Corea del Sur, Estados Unidos y Burkina Faso.

Grupo F: México, Alemania, Nueva Zelanda y Venezuela.