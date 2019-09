El saldo positivo del mercado

Como en cada receso, Newell’s tuvo altas y bajas en el último mercado de pases. Y la dirigencia dio a conocer ayer los detalles de las condiciones contractuales respecto de las contrataciones y transferencias que se realizaron. También en este receso se hizo cargo del equipo el DT Frank Kudelka. El balance dio un saldo positivo de casi 5 millones de dólares para las arcas rojinegras (ver infografía).

Como es habitual tras la finalización de cada mercado, Newell’s detalló con nombres y cifras los movimientos que se concretaron.

Altas

* Julián Fernández: adquirió el 50% de su ficha abonando 275 mil dólares a Palestino de Chile. El mediocampista firmó contrato por tres años hasta el 30 de junio de 2022.

* Santiago Gentiletti: llegó proveniente de Albacete de España y selló su contrato por el plazo de dos años, en calidad de préstamo y con un cargo de 300 mil dólares anuales por la cesión.

* Cristian Lema: arribó a préstamo desde Benfica de Portugal hasta el 30 de junio de 2020, con un cargo de 225 mil euros y una opción de compra de 2.500.000 euros por el 100% de los derechos económicos.

* Ramiro Macagno: firmó contrato por un año, a préstamo sin cargo y con una opción de compra de U$S 700.000 por el 80% del pase.

* Lucas Albertengo: llegó desde Independiente a préstamo hasta el 30 de junio de 2020 sin cargo y con una opción de compra de 1.300.000 dólares por el 50% de los derechos económicos.

* Rodrigo Salinas: fue cedido por Vélez por un año, con un cargo de 220 mil dólares y una opción de compra de 1.500.000 de la moneda estadounidense por el 100% de sus derechos económicos.

* Lucas Villarruel: arribó de Defensa y Justicia a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra de U$S 600.000 brutos por el 100% de los derechos económicos.

* Matías Orihuela: llegó a préstamo proveniente del club Apollon de Grecia. Sin cargo y con una opción de compra de U$S 200.000 por el 50% de los derechos económicos.

Ingresos

* Enzo Barrenechea: FC Sion de Suiza adquirió el 100% de los derechos federativos y económicos en 3.331.250 euros brutos, que libres de impuestos significan 2.515.093 euros netos. Y se conserva el 15% de una plusvalía si el jugador es transferido en una cifra superior.

* Ezequiel Ponce: Roma de Italia transfirió los derechos económicos del jugador al Spartak de Moscú en la suma neta de 3.000.000 de euros, operación que generó ingresos a Newell’s porque poseía un reconocimiento del 40% de una futura venta. Fueron recibidos 800.000 euros correspondientes al primer pago y se percibirán 400.000 del segundo, en junio de 2020. Asimismo, se establecieron pagos condicionados (premios) que en caso de cumplirse generarán un aumento en la cifra final, que para Newell’s puede ser de hasta 2.800.000 euros.

* Lisandro Martínez: la operación de venta del jugador que pasó de Newell’s a Defensa y Justicia, y que ahora fichó para el Ajax de Holanda, se cerró en un monto que alcanzó los U$S 2.500.000 limpios para la tesorería leprosa, sumadas la primera opción de compra de U$S 650.000 netos por el 50% del pase, la segunda con renegociación favorable a la institución por la mitad restante de U$S 1.700.000 netos y los derechos formativos que equivalen a U$S 167.000.

Renovaciones y bajas

* Renovaron: Mauro Formica, Mariano Bíttolo y Nelson Ibáñez.

* Bajas: Hubo jugadores que terminaron o rescindieron su contrato y otros que fueron cedidos a préstamo.