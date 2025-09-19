La Capital | Ovación | Conmebol

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Fue durante el partido en el que Flamengo venció 2 a 1 a Estudiantes por la Copa Libertadores. Gonzalo Plata, el jugador afectado, podrá jugar la revancha

19 de septiembre 2025 · 15:02hs
Gonzalo Plata fue mal expulsado y la Conmebol anuló la decisión

Gonzalo Plata fue mal expulsado y la Conmebol anuló la decisión, por lo que podrá jugar contra Estudiantes el próximo jueves. 
En una decisión sin precedentes, la Conmebol anuló la doble tarjeta amarilla a un jugador de Flamengo en el partido contra Estudiantes por la Copa Libertadores y dejó sin efecto su expulsión, razón por la cual el futbolista podrá jugar en la revancha, la próxima semana.

Flamengo venció 2-1 a Estudiantes en el estadio Maracaná, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La serie entre brasileños y argentinos se definirá el jueves 25 en La Plata.

Los audios del VAR

Sobre el final del partido jugado en Río de Janeiro, el árbitro Andrés Rojas expulsó al ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amonestación. Esta decisión desató una fenomenal polémica, principalmente por los audios del VAR que difundió Conmebol.

Allí queda claro que el VAR no coincide con la decisión del árbitro al expulsar al jugador de Flamengo, pero que no interviene por una cuestión reglamentaria: solo podría hacerlo si se hubiese tratado de una roja directa, pero no puede hacerlo cuando un futbolista se va expulsado por doble amarilla.

Después del partido, los directivos de Flamengo se movieron rápido e hicieron un reclamo ante las autoridades de la Conmebol l, ya que Plata recibió el golpe de un jugador del Pincha, pero por inercia terminó también golpeando a un rival con mucha vehemencia. A raíz de ello, fue expulsado.

El comunicado de Flamengo

Durante el mediodía de este viernes, Flamengo dio a conocer el siguiente comunicado, en el que informa sobre la decisión de la Conmebol de dejar sin efecto la expulsión de Plata, una resolución histórica porque no tiene precedentes en el fútbol:

El Clube de Regatas do Flamengo informa que la CONMEBOL, mediante un comunicado oficial enviado a primera hora de la tarde de este viernes (19), ha retirado la sanción impuesta al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla y posterior expulsión recibida en el partido de la CONMEBOL Libertadores contra Estudiantes, celebrado el jueves pasado (18).

Con esta medida, el atleta está en condiciones de jugar con normalidad en el partido de vuelta, programado para el próximo jueves (25) en Argentina.

