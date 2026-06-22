El reclamo del entrenador de Cabo Verde a Marcelo Bielsa: "Él nos enseñó a tener fair play"

Bubista cuestionó a Uruguay por la acción que derivó en el empate parcial y recordó las declaraciones del entrenador rosarino sobre el juego limpio

El gesto de Bubista, entrenador de Cabo Verde, a Marcelo Bielsa en la previa del encuentro

Uruguay y Cabo Verde empataron 2 a 2 en el Mundial 2026 en un partido cargado de emociones hasta el final del encuentro. Tras el empate, el entrenador caboverdiano Bubista expresó su malestar por la jugada que desembocó en el primer tanto de la Celeste y apuntó contra Marcelo Bielsa .

La controversia surgió en la acción que terminó con el empate parcial del seleccionado sudamericano. Mientras el mediocampista africano Telmo Arcanjo permanecía tendido sobre el césped, el delantero uruguayo Federico Viñas lo asistía y elongaba en la pierna que tenía con dolencia.

Sin embargo, cuando Uruguay recuperó la posesión y avanzó hacia campo rival, Viñas dejó de asistir al futbolista africano para incorporarse al ataque. El árbitro Espen Eskas no interrumpió el juego y permitió la continuidad de la acción.

La jugada avanzó por la izquierda con un centro de Federico Valverde. Tras un rechazo de Lopes Cabral que se estrelló contra el palo, la pelota quedó dentro del área chica y Maximiliano Araújo conectó para establecer el 1-1 transitorio.

Aunque Arcanjo seguía en el suelo, Cabo Verde tampoco había decidido detener el juego previamente ni enviar la pelota afuera. Uruguay aprovechó la continuidad otorgada por el árbitro y concretó la igualdad.

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El fuerte mensaje de Bubista contra Bielsa

Luego del encuentro, Bubista reconoció su frustración por la situación y vinculó su crítica con la figura del entrenador argentino: "Me quedé un poco enojado o molesto en este caso, sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener fair play. En sus conferencias de prensa, en los partidos incluso, aprendimos a tener fair play a partir de Bielsa. Entonces obviamente me quedé un poco frustrado con la situación".

El seleccionador caboverdiano insistió en que la acción no respetó el espíritu del juego limpio: "Hay que tener en cuenta que Uruguay es un adversario de altísimo nivel que nos creó muchas dificultades, pero creo que, sobre todo en el primer gol, para mí eso no es juego limpio. Eso no forma parte del juego. Si tienes a un jugador tirado en el campo durante uno o dos minutos... no comprendo mucho esa ley".

Pese a sus cuestionamientos, el técnico africano admitió que su equipo pudo haber evitado la situación: "Nosotros también deberíamos haber evitado esa situación. También podríamos haber tirado la pelota afuera y no lo hicimos. Digamos que fue una mezcla de errores, pero nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, con fair play".

Por último, sentenció: "A veces, es normal que los jugadores se sientan presionados. En este caso hablo del equipo de Uruguay y por algún motivo no pararon el partido. Para nosotros forma parte del juego y vamos a crecer con este punto".

La crítica posterior contrastó con el cordial encuentro que ambos entrenadores protagonizaron en la previa del compromiso. Bubista le entregó un obsequio al entrenador rosarino y destacó su influencia.

"Marcelo Bielsa, para mí y para muchos entrenadores caboverdianos y africanos, es un maestro. Estudiamos mucho lo que hizo durante toda su carrera. Le entregué un recuerdo de Cabo Verde y le dije que estaba muy satisfecho de poder conocerlo personalmente", reveló.

Según contó el entrenador africano, Bielsa agradeció el gesto y destacó el rendimiento que mostró el seleccionado isleño en el partido anterior ante España.

Cabo Verde, la sorpresa del Mundial 2026

Con este sorpresivo resultado, Cabo Verde continúa afirmando su chapa de una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Bubista sorprendió en su debut con un empate sin goles ante España y volvió a sumar frente a Uruguay, quienes a priori eran los dos principales candidatos a clasificar dentro del grupo H.

Con estos resultados, el seleccionado africano depende de sí mismo para avanzar a la próxima ronda. Si vence a Arabia Saudita en la última fecha, logrará la clasificación a los 16avos de final.

Uruguay, en cambio, afrontará una verdadera final ante España, con la obligación de sumar puntos para mantener sus aspiraciones mundialistas.