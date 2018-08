El presupuesto frena el regreso del Gato Formica

Mauro Formica se desvinculó de Pumas de la Unam de México y emprende el regreso al fútbol argentino. Pero la esperanza de que vuelva a Newell's choca con una realidad. El presupuesto futbolístico del club para la temporada 2018-2019 está casi cubierto. No tiene mucho margen de maniobra para abonar el sueldo de un futbolista de tal condición. El juez Fabián Bellizia, responsable del fideicomiso de la Lepra, ejerce el control de la tesorería y bajo ningún punto de vista admitirá que se supere lo establecido. Es un condicionante que aleja al mediocampista del Parque. La alternativa es que la comisión directiva consiga un ingreso extra que haga viable la incorporación del mediocampista.

El final de Formica en Pumas comenzó desde el momento que el entrenador del equipo mexicano, David Patiño, manifestó que no lo tendría en cuenta. Newell's se ilusiona con su vuelta al club, tras alejarse al finalizar la temporada 2016/2017, al culminar el préstamo. La desvinculación del mediocampista de Pumas fue el primer paso. Quedó con el pase en su poder y la posibilidad de negociar con el club que quiera.

Formica es la gran ambición de Newell's. Ayer le salieron otros competidores, San Lorenzo, Colón y Emelec de Ecuador. Pero el principal escollo de la Lepra es su presupuesto, cuyo cupo ya está casi cubierto con las seis incorporaciones que se realizaron en las últimas semanas, según manifestó una fuente tribunalicia. El juez Bellizia no admitirá que el dinero que debe destinarse al fútbol se sobrepase. Hace un año, por excederse en lo presupuestado, el magistrado no permitió al club que incorpore el zaguero Danilo Ortiz, quien había sido presentado como una de las ocho caras nuevas del plantel.

Newell's no se encuentra en condiciones de abonar un salario acorde a la categoría de un futbolista de Formica sin que supere el presupuesto aprobado por asamblea de socios el 28 de junio pasado. Es que Bellizia no lo aprobará. El juez debe hacer respetar lo presupuestado y una probable negativa no se trata de un capricho. La aclaración la hizo una fuente tribunalicia ante las opiniones generales de los hinchas sobre que el magistrado evalúa según su gusto si un jugador se incorpora o no.

Omar De Felippe necesita un mediocampista de semejantes cualidades, hábil y desequilibrante, más allá de que el Gato no tuvo un gran nivel en la última temporada en México, con 21 partidos y ningún gol. El único jugador con el que cuenta el entrenador rojinegro para la generación de juego es Víctor Figueroa.

Con 30 años, Formica es un jugador capaz de resolver los problemas de Newell's en la creación. El presupuesto limitado de un club que se encuentra abonando una deuda concursal es un obstáculo para el retorno del futbolista.

La opción para que el juez autorice la llegada Formica es que se logre un ingreso extra, para que el mismo sea derivado a ese egreso extra que es el sueldo del mediocampista. La venta de un futbolista en una cifra importante sería una posibilidad. Pero por el momento no hay nada, más allá de que se vendió el 70 por ciento del pase de Jalil Elías y el 60 por ciento del de Joaquín Varela, ambos a Godoy Cruz, y el 50 por ciento de Lisandro Martínez a Defensa. Todavía está pendiente lo que suceda con Guillermo Ortiz, luego de que Newell's intimó a Colón (ambos clubes comparten el pase del futbolista) a que haga uso de la opción del 50 por ciento del defensor (650 mil dólares). Caso contrario, la Lepra le comprará la mitad del pase que tiene el sabalero y se quedará con el defensor.

Formica es un sueño, hoy lejos de que sea real.