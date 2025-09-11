La Capital | Ovación | club

El presidente de un club de primera que hace un año fulminó a Chiqui Tapia ahora se disculpó: "Me equivoqué"

Con su equipo peleando el descenso y a punto de ir a elecciones, recordó un incidente de hace un año que también involucró a un árbitro

11 de septiembre 2025 · 14:50hs
Chiqui Tapia y Andrés Fassi

Chiqui Tapia y Andrés Fassi, en otros tiempos. ¿Se reconciliará el presidente de la AFA con el del club cordobés?

El fútbol argentino nunca deja de sorprender, a veces adentro y otras afuera de las canchas. Aunque la selección es campeona mundial, la gestión de los torneos locales está lejos de ser la ideal. Entre los temas más controvertidos se destacan los arbitrajes, que dejan mucho que desear. Y muchos clubes protestan.

Hace un año, Boca y Talleres se enfrentaron por la Copa Argentina en Mendoza, con el arbitraje de Andrés Merlos. Ese día, el equipo cordobés se sintió perjudicado por las decisiones de Merlos y todo terminó en escándalo. Tanto, que el árbitro y el presidente de Talleres, Andrés Fassi, se cruzaron denuncias luego de un altercado que los enfrentó en los camarines.

Contra Andrés Merlos y Andrés Fassi

Merlos no fue el único destinatario de las feroces críticas y chicanas de Fassi. El mismísimo presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, recibió fuertes críticas del directivo cordobés. La relación entre ambos se rompió y no son pocos los que creen que eso perjudicó abiertamente a Talleres.

Sorprendentemente, un año después Andrés Fassi hizo una fuerte declaración pública sobre el episodio, pero -contrariamente a lo que podría esperarse- no fue para ratificar sus denuncias contra Merlos y por elevación contra Chiqui Tapia sino para decir que se equivocó.

Las declaraciones de Fassi tienen necesariamente que ser puestas en contexto. Por un lado, después de varios años de buenas campañas, el equipo está seriamente comprometido con en la tabla de los promedios y hoy por hoy es un candidato a perder la categoría. Y, por el otro, en el club habrá elecciones dentro de algo más de un mes.

"No ayudó ni al fútbol ni a Talleres"

En medio de ese panorama, Talleres convocó a una conferencia de prensa en la que Fassi dio una verdadera sorpresa al fútbol argentino. Recordó que hace justo un año ocurrió "la crisis" con Merlos en Mendoza y dijo que fue "un momento institucional y personal muy difícil, cargado de violencia”.

Y luego fue mucho más lejos. “Hoy mi reflexión es que el momento ni la forma fueron las adecuadas. Me equivoqué. Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran. Esto no ayudó ni al fútbol ni a Talleres", sostuvo.

En la parte más sorprendente de su conferencia, dijo: "Expreso públicamente mis disculpas al presidente Claudio Tapia. Chiqui, me pongo a entera disposición”. Y añadió que invitará al presidente de la AFA a la inauguración de la segunda etapa de la construcción de la Ciudad Deportiva de Talleres.

