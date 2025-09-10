Pullaro y la nueva Constitución: "Lo más valorable fue el diálogo, el debate profundo y los consensos"

Subrayó que el nuevo texto “es de avanzada” y “ubica a Santa Fe en un lugar distinto en la Argentina”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que es "de avanzada" el texto de la nueva Constitución, aprobada este miércoles por la Convención Reformadora, dijo sentir "un profundo honor" por haberse desempeñado como convencional constituyente y destacó "el diálogo, el debate profundo y el consenso" logrado en el proceso.

“Siento un profundo honor de haber sido parte de esta generación del ‘25, que logró construir los consensos para alcanzar una ley que hacía 63 años no se daba, que era la necesidad de la reforma”, señaló. Tras la aprobación del texto, agradeció “a todos los bloques legislativos que acompañaron la iniciativa y el debate profundo”, y recordó que el proceso incluyó una elección en la que se conformaron mayorías y minorías, para luego transitar “58 días que hoy nos permiten haber terminado una nueva Constitución”.

Pullaro aseguró que es "una Constitución de avanzada", que ubica a Santa Fe "en un lugar diferente en la República Argentina, que nos muestra que hemos logrado mucho consenso”.

Según precisó, “el 93 % de los artículos han salido con más del 67 % de los votos, otros con más votos aún”. Y añadió: “Esto demuestra que en Santa Fe somos distintos. Tenemos diferencias, pero podemos dialogar, escucharnos y, desde ese lugar, construir algo grande”.

Fin a los privilegios

El mandatario sostuvo que la nueva Constitución “termina con muchos privilegios que tenía la política, pone al equilibrio fiscal como valor fundamental y convierte en norma constitucional la Ficha Limpia, que antes era solo una ley”. Para Pullaro, se trata de logros alcanzados “con mucho diálogo”, lo que genera “una gran satisfacción”.

Asimismo, explicó que “tenemos una nueva organización en la provincia, hasta tenemos un nuevo poder, que es el Ministerio Público, donde va a estar el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Tenemos una justicia que va a ser más moderna porque tiene otras reglas de juego. Tenemos un Poder Ejecutivo que tiene menos poder. Esto no es normal en la República Argentina, hoy hemos avanzado mucho”.

En ese sentido, remarcó: “Siento que podemos mostrarle a toda la Argentina que en Santa Fe somos distintos, somos diferentes y que tenemos una buena Constitución”.

Pullaro concluyó con un mensaje de unidad: “Lo que quiero destacar de este proceso es el diálogo. Escuchamos, cedimos, tuvimos mucha vocación democrática y logramos el consenso. Lo más valorable de este proceso es el diálogo, el debate profundo y el consenso que hemos logrado en esta Constitución”.