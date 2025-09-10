La Capital | Política | presidente

El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario

El mandatario rechazó la iniciativa aprobada por el Congreso, que apunta a garantizar fondos para las casas de altos estudios y recomponer salarios

10 de septiembre 2025 · 20:10hs
La comunidad universitaria de Rosario

LA CAPITAL/Héctor Rio

La comunidad universitaria de Rosario, movilizada contra la política del gobierno de Javier Milei.

El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario, destinada a garantizar fondos para las casas de altos estudios y recomponer los salarios de personal docente y no docente.

El veto a la ley 27.795 se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores).

En los considerandos del veto, el gobierno sostiene que "el proyecto de ley, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesaria".

La iniciativa fue aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos. Sin embargo, no llegó a los dos tercios, la mayoría especial que deberá reunir la oposición para revertir el veto e insistir con el proyecto original.

En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también serán vetados por la Casa Rosada.

No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso. El plazo para hacerlo vence este jueves.

Qué plantea la ley que vetó Milei

La norma impulsada por los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente.

También ordena la convocatoria a paritarias, dentro de tres meses, para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.

La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.

El gobierno también argumentó que la implementación de la ley generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos. Según la Casa Rosada, eso pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.

>> Leer más: En medio de la turbulencia política, Milei presentará el presupuesto en cadena nacional

De acuerdo a la gestión libertaria, este gasto “sin respaldo real” sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

Noticias relacionadas
Milei atacó mediante X a Ian Moche, un niño de 12 años

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme, afirmó Milei.

"El kirchnerismo va a intentar matarme", aseguró Javier Milei

Tras la aprobación del nuevo texto, los convencionales de Unidos saltaron de sus bancas, entre aplausos y abrazos.

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

milei envio sus condolencias a la familia del activista asesinado en utah

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

Ver comentarios

Las más leídas

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Lo último

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Tras 63 años se modernizan instituciones, se eliminan privilegios y se garantiza una transparencia superior en la gestión pública
La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Por Thamina Habichayn
Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio
Ovación

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento
Información General

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado
POLICIALES

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler
La Ciudad

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Ovación
Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Newells: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

Newell's: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

Policiales
Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado
POLICIALES

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

La Ciudad
Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler
La Ciudad

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora
Economía

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
LA CIUDAD

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete
La Ciudad

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos
Economía

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

Por Pablo Mihal
Ovación

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo
Policiales

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud
Informaicón General

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud

Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario
novedades

Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario

Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Lionel Scaloni: Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca
Ovación

Lionel Scaloni: "Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca"

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto
Zoom

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra
La Región

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares