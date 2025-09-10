La Capital | Economía | Ministerio de Economía

Alivio: el ministerio de Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

El costo de la deuda en pesos se redujo respecto de licitaciones previas. Hubo interés en instrumentos que vencen en 2026

10 de septiembre 2025 · 22:59hs
Alivio: el ministerio de Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

El ministerio de Economía de la Nación anunció que en la licitación realizada este miércoles adjudicó $6,633 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,418 billones. “Esto significa un rollover de 91,43 % sobre los vencimientos del día de la fecha”, informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

Se adjudicaron Lecap con vencimiento el 31 de octubre 2025 por $3,608 billones con una tasa efectiva anual de 59,62 %, Lecap con vencimiento el 10 de noviembre 2025 por $1,345 billones con tasa de interés 59,90 % y Lecap al 16 de enero 2026 por $1,044 billones con tasa 58,93 %. También Tamar al 15 de diciembre 2025 por $0,498 billones a +2 % TNA, Boncer con vencimiento el 31 de marzo 2026 por $0,138 billones a +22,91 %.

Los instrumentos vinculados al dólar quedaron desiertos.

Las tasas de interés se ubicaron por debajo de las últimas licitaciones, cuando el gobierno llegó a convalidar tasas cercanas en torno al 69 %.

El equipo de Research de Puente analizó que “la licitación salió en el rango de lo esperado. Preveíamos que el rollover no sería completo, dado el faltante de liquidez, pero estuvo cerca de completar lo que vencía”.

“El Tesoro tuvo que pagar un premio considerable aún así para obtener esa suscripción. La pregunta es si el gobierno estará satisfecho con liberar pesos al mercado o tomará alguna medida como en las licitaciones anteriores”, señaló.

El ritmo del mercado

Durante la rueda de ayer con bonos y acciones en alza, el Merval se recuperó y cerró con indicador positivo. El índice S&P Merval subió 5,6 % hasta los 1.825.227,53 puntos. De esta manera, el indicador se recuperó luego de iniciar los dos primeros días hábiles de la semana con pérdidas, producto de los resultados de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

En un panel líder donde todas las acciones cerraron en positivo, tuvieron las mayores alzas Metrogas (11,65 %), Macro (7,69 %) y Supervielle (7,67 %).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Los máximos incrementos fueron de Macro (7,33 %) e YPF (6,75 %). Globant (-4,72 %) y Mercado Libre (-1,01 %), quienes fueron las únicas dos empresas que registraron pérdidas.

En los títulos públicos, el AL30 ganó 1,5 % y el AL35 subió 1,8 %; mientras que el Riesgo País cayó 38 puntos y cerró en 1.070 según la medición de JP Morgan, luego de haber alcanzado el nivel más alto en lo que va del año (1.108 puntos y una suba de 23 %).

El compás del dólar

El dólar oficial cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $10 respecto de ayer. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1436,167 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.445.

El dólar blue cotizó en $1.365 para la compra y $1.385 para la venta, sin variaciones en la jornada.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en u$s 40.493 millones.

La construcción está paralizada por segundo año consecutivo y atraviesa “un escenario similar al de la pandemia”, señaló el informe de Mate.

Durante la gestión Milei cerraron casi 1.800 empresas en Santa Fe

Ventas raleadas. Se observó una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y en productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago.

Las ventas minoristas se retrajeron 2,6% en agosto: preocupación entre los comerciantes

Cómo funciona el impuesto a billeteras virtuales como Mercado Pago

"Nuevos" impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

El Hospital Provincial de Rosario.

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Por Thamina Habichayn
Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Newells: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos
Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma
Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora
Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos
Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo
Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud
Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario
Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

