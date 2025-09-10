Alivio: el ministerio de Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

El costo de la deuda en pesos se redujo respecto de licitaciones previas. Hubo interés en instrumentos que vencen en 2026

El ministerio de Economía de la Nación anunció que en la licitación realizada este miércoles adjudicó $6,633 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,418 billones. “Esto significa un rollover de 91,43 % sobre los vencimientos del día de la fecha”, informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

Se adjudicaron Lecap con vencimiento el 31 de octubre 2025 por $3,608 billones con una tasa efectiva anual de 59,62 %, Lecap con vencimiento el 10 de noviembre 2025 por $1,345 billones con tasa de interés 59,90 % y Lecap al 16 de enero 2026 por $1,044 billones con tasa 58,93 %. También Tamar al 15 de diciembre 2025 por $0,498 billones a +2 % TNA, Boncer con vencimiento el 31 de marzo 2026 por $0,138 billones a +22,91 %.

Las tasas de interés se ubicaron por debajo de las últimas licitaciones, cuando el gobierno llegó a convalidar tasas cercanas en torno al 69 %.

El equipo de Research de Puente analizó que “la licitación salió en el rango de lo esperado. Preveíamos que el rollover no sería completo, dado el faltante de liquidez, pero estuvo cerca de completar lo que vencía”.

“El Tesoro tuvo que pagar un premio considerable aún así para obtener esa suscripción. La pregunta es si el gobierno estará satisfecho con liberar pesos al mercado o tomará alguna medida como en las licitaciones anteriores”, señaló.

El ritmo del mercado

Durante la rueda de ayer con bonos y acciones en alza, el Merval se recuperó y cerró con indicador positivo. El índice S&P Merval subió 5,6 % hasta los 1.825.227,53 puntos. De esta manera, el indicador se recuperó luego de iniciar los dos primeros días hábiles de la semana con pérdidas, producto de los resultados de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

En un panel líder donde todas las acciones cerraron en positivo, tuvieron las mayores alzas Metrogas (11,65 %), Macro (7,69 %) y Supervielle (7,67 %).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Los máximos incrementos fueron de Macro (7,33 %) e YPF (6,75 %). Globant (-4,72 %) y Mercado Libre (-1,01 %), quienes fueron las únicas dos empresas que registraron pérdidas.

En los títulos públicos, el AL30 ganó 1,5 % y el AL35 subió 1,8 %; mientras que el Riesgo País cayó 38 puntos y cerró en 1.070 según la medición de JP Morgan, luego de haber alcanzado el nivel más alto en lo que va del año (1.108 puntos y una suba de 23 %).

El compás del dólar

El dólar oficial cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $10 respecto de ayer. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1436,167 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.445.

El dólar blue cotizó en $1.365 para la compra y $1.385 para la venta, sin variaciones en la jornada.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en u$s 40.493 millones.