La Capital | Información General | muerto

Apareció muerto el argentino desaparecido en Brasil desde el domingo

Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez con vida hace cuatro días al salir de su hospedaje en Copacabana

11 de septiembre 2025 · 17:04hs
Alejandro había sido visto por última vez el domingo pasado 

Alejandro había sido visto por última vez el domingo pasado 

Alejandro Ainsworth, un turista argentino de 54 años, apareció muerto tras estar cuatro días desaparecido en Brasil. La víctima fue vista por última vez al salir de su hospedaje en Copacabana y su cuerpo fue hallado este jueves cerca de una favela en Río de Janeiro.

El hombre, oriundo de Buenos Aires, fue visto por última vez la noche del domingo cuando una cámara de seguridad del lugar donde se hospedaba lo filmó saliendo del lugar a las 23.44. Sus hijos viajaron a la ciudad brasileña tras perder el contacto ese mismo día e impulsar la búsqueda con la policía.

Sin embargo, a pocas horas de su desaparición, comenzaron a registrarse movimientos de dinero, préstamos y cambios de contraseñas de sus cuentas bancarias. En este sentido, los hijos de la víctima denunciaron que le sacaron 3.500 dólares de la cuenta y que solicitaron en su nombre un préstamo de $4.000.000

>> Leer más: Lo mataron tras pasar cuatro años escondido con sus hijos en bosques de Nueva Zelanda

Qué se sabe hasta ahora

Además de los movimientos de dinero, los investigadores que llevan adelante la búsqueda confirmaron que ese mismo lunes por la mañana apareció una foto sacada con el celular de Ainsworth donde se ve una camioneta estacionada sobre una especie de pastizal.

El hallazgo de la fotografía permitió determinar la hora en la que se sacó la imagen por lo que se descubrió que el teléfono del hombre de 54 años estuvo activo hasta las 21 de ese lunes. Sin embargo, los investigadores no pudieron localizar la ubicación de su última actividad.

La denuncia de la familia

El lunes por la tarde los encargados del hotel donde se alojaba Ainsworth llamaron a la familia porque Alejandro debía hacer el check out y no aparecía. A partir de ahí, los hijos realizaron la denuncia y empezó un operativo a cargo de la Policía de Turistas.

Mientras que el consulado argentino en Río de Janeiro también notificó a las autoridades para iniciar la búsqueda. En paralelo, se inició un rastreo en los hospitales públicos de la capital brasileña.

Si bien las búsquedas arrojaron resultados negativos a lo largo de todos estos días, este jueves el hombre de 54 años fue hallado muerto cerca de una favela de Río de Janeiro.

Noticias relacionadas
Milei amenaza con vetar el proyecto que busca repartir de forma automática los ATN a las provincias

Tensión entre Milei y los gobernadores: ¿qué propone el proyecto sobre ATN?

El dato de la inflación de julio permite calcular el monto de los próximos haberes de Anses

Ya se conoce el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre

El referente conservador Charlie Kirk, aliado clave de Donald Trump, fue asesinado este miércoles en un acto público

Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue asesinado durante un evento

Este miércoles un rosarino se alzó con el gran premio de Revancha del Quini 6

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

Ver comentarios

Las más leídas

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Lo último

Newells anunció que apelará ante el TAS la inhibición que le dictó la Fifa por una deuda

Newell's anunció que apelará ante el TAS la inhibición que le dictó la Fifa por una deuda

Nicki Nicole, más enamorada que nunca: la rosarina subió la primera foto con Lamine Yamal

Nicki Nicole, más enamorada que nunca: la rosarina subió la primera foto con Lamine Yamal

El Tribunal Supremio de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

El Tribunal Supremio de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Mariana Ortigala y Lorena Córdoba seguirán en prisión preventiva por una serie de aprietes al dueño de la agencia El Califa, al que extorsionaron con mensajes, tiros e incendios en nombre de "la mafia"
Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Rescataron a un perro que se cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que se cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2% en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2% en julio y se interrumpió la recuperación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Ovación
El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario tendrá una gran cita tuerca: el Turismo Nacional

Por Gustavo Conti
Ovación

El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario tendrá una gran cita tuerca: el Turismo Nacional

El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario tendrá una gran cita tuerca: el Turismo Nacional

El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario tendrá una gran cita tuerca: el Turismo Nacional

Juan Cruz Komar habló sobre la derrota electoral del gobierno en la provincia de Buenos Aires: Era esperable

Juan Cruz Komar habló sobre la derrota electoral del gobierno en la provincia de Buenos Aires: "Era esperable"

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Policiales
Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

La Ciudad
Rescataron a un perro que se cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que se cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

Veto al financiamiento universitario: Teníamos la esperanza de que el gobierno recapacitara

Veto al financiamiento universitario: "Teníamos la esperanza de que el gobierno recapacitara"

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Por hacer pintadas, diez hinchas de Newells y Central no podrán entrar a las canchas
LA CIUDAD

Por hacer pintadas, diez hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Por Facundo Borrego
Política

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur
POLICIALES

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento
Información General

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día
La Ciudad

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio
Ovación

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado
POLICIALES

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler
La Ciudad

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Newells: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario
Politica

El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario

Pullaro y la nueva Carta Magna: Valoro el diálogo, el debate y los consensos
Política

Pullaro y la nueva Carta Magna: "Valoro el diálogo, el debate y los consensos"

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio
Información General

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda
Economía

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto
Politica

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos
La Ciudad

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior