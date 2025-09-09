La Capital | Ovación | Boca

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

El certamen cautivó a 2.700 millones de espectadores en el mundo y los xeneizes marcaron un hito en el país

9 de septiembre 2025 · 16:49hs
Ángel Di María y Alan Velasco

Ángel Di María y Alan Velasco, durante el partido entre Boca y Benfica en el Mundial de Clubes.

De la cancha para afuera, lo que lograron los hinchas de Boca en el Mundial de Clubes fue noticia alrededor del planeta. Los xeneizes sorprendieron al mundo no sólo por la cantidad de fanáticos que viajaron a Estados Unidos, sino sobre todo por la pasión y el aliento permanenente durante los 90 minutos.

Y ahora, a casi tres meses de terminada esa competencia, se conoció a través de un informe de la Fifa un récord de audiencia a nivel nacional que involucra al equipo de la Ribera.

Boca se diferenció en Estados Unidos de otros clubes que llenaron los estadios por la forma de vivir los partidos. Por caso, Real Madrid también copaba los escenarios donde jugaba, pero su pública era mucho más frío. En las tribunas de azul y oro, en cambio, todo era una fiesta, incluso cuando al equipo no le iba bien.

El tremendo récord de audiencia de Boca

"Los datos preliminares confirman que la edición inaugural del Mundial de Clubes 2025 cautivó a espectadores en todo el mundo. Nielsen Sports estima que alrededor de 2.700 millones de espectadores siguieron el torneo a través de diversos medios de comunicación", dijo la Fifa en un comunicado publicado este martes en su sitio web.

Entre las distintas marcas, sobresalió una de Boca que compitió con... otra de Boca. "En Argentina, más de 9.1 millones de personas siguieron el partido entre Boca Juniors y Benfica, lo que representa un índice de audiencia del 84.2 %, el más alto en el país desde la final de la Conmebol Libertadores 2023".

Otras marcas que destacó la FIFA

  • Aproximadamente 2.5 millones de aficionados asistieron a los estadios de las once ciudades anfitrionas.
  • Más de 131 millones de personas siguieron el torneo por televisión en Brasil, lo que equivale al 62 % de la población del país.
  • El partido Flamengo contra Bayern de Múnich congregó a 37.3 millones de telespectadores, mientras que los encuentros de Palmeiras contra Inter de Miami y Botafogo fueron la segunda y la tercera transmisión más vista del año.
  • En España, el 49 % de la población (alrededor de 24 millones de personas) siguió la competición, mientras que en Italia lo hizo el 48 % (aproximadamente 28 millones).
  • River acaparó el 87 % de la audiencia televisiva en su partido contra Monterrey.
Las más leídas
Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Ovación
El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells
Ovación

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

Newells y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Newell's y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Policiales
Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La Ciudad
La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare
La Ciudad

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe
la region

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
LA CIUDAD

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Pullaro cruzó a Milei: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Zoom

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Economía

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario