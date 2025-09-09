El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes El certamen cautivó a 2.700 millones de espectadores en el mundo y los xeneizes marcaron un hito en el país 9 de septiembre 2025 · 16:49hs

Ángel Di María y Alan Velasco, durante el partido entre Boca y Benfica en el Mundial de Clubes.

De la cancha para afuera, lo que lograron los hinchas de Boca en el Mundial de Clubes fue noticia alrededor del planeta. Los xeneizes sorprendieron al mundo no sólo por la cantidad de fanáticos que viajaron a Estados Unidos, sino sobre todo por la pasión y el aliento permanenente durante los 90 minutos.

Y ahora, a casi tres meses de terminada esa competencia, se conoció a través de un informe de la Fifa un récord de audiencia a nivel nacional que involucra al equipo de la Ribera.

Boca se diferenció en Estados Unidos de otros clubes que llenaron los estadios por la forma de vivir los partidos. Por caso, Real Madrid también copaba los escenarios donde jugaba, pero su pública era mucho más frío. En las tribunas de azul y oro, en cambio, todo era una fiesta, incluso cuando al equipo no le iba bien.

El tremendo récord de audiencia de Boca "Los datos preliminares confirman que la edición inaugural del Mundial de Clubes 2025 cautivó a espectadores en todo el mundo. Nielsen Sports estima que alrededor de 2.700 millones de espectadores siguieron el torneo a través de diversos medios de comunicación", dijo la Fifa en un comunicado publicado este martes en su sitio web.

Leer más: Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos Entre las distintas marcas, sobresalió una de Boca que compitió con... otra de Boca. "En Argentina, más de 9.1 millones de personas siguieron el partido entre Boca Juniors y Benfica, lo que representa un índice de audiencia del 84.2 %, el más alto en el país desde la final de la Conmebol Libertadores 2023". Otras marcas que destacó la FIFA Aproximadamente 2.5 millones de aficionados asistieron a los estadios de las once ciudades anfitrionas.

Más de 131 millones de personas siguieron el torneo por televisión en Brasil, lo que equivale al 62 % de la población del país.

El partido Flamengo contra Bayern de Múnich congregó a 37.3 millones de telespectadores, mientras que los encuentros de Palmeiras contra Inter de Miami y Botafogo fueron la segunda y la tercera transmisión más vista del año.

En España, el 49 % de la población (alrededor de 24 millones de personas) siguió la competición, mientras que en Italia lo hizo el 48 % (aproximadamente 28 millones).

River acaparó el 87 % de la audiencia televisiva en su partido contra Monterrey.