La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

La temperatura máxima llegaría a los 23º y se mantendría el viernes

10 de septiembre 2025 · 23:27hs
El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario cielo despejado y una temperatura máxima de 23º.

La madrugada llega con vientos leves del sur, un registro de 10º y cielo despejado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 13º. Para la tarde se espera una máxima de 23º, aún con cielo despejado, y a la noche la temperatura bajaría a 17º.

El viernes habría poco cambio en las condiciones, con una máxima de 23º y una mínima de 10º, aunque estaría algo nublado.

Para el sábado se anuncia cielo mayormente nublado y un descenso en la temperatura, que estaría entre 20º y 7º.

Para el domingo se espera un repunte, con una máxima de 23º, una mínima de 11º y cielo con nubosidad variable.

La semana próxima arrancaría con un lunes mayormente nublado y marcas entre 22º y 10º.

El martes estaría caluroso, con la máxima trepando hasta los 25º y una mínima que no bajaría de 14º.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: lunes con nubes y la maxima en leve aumento

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento

Este domingo se apresta para salir a pasear.

El tiempo en Rosario: un domingo que será soleado y con los últimos pulsos del invierno

El frío dominará la escena en Rosario y el tiempo durante la tarde estará ideal para unos churros en el parque.

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

el tiempo en rosario: el viernes llega con sol, pero el frio aun no se va

El tiempo en Rosario: el viernes llega con sol, pero el frío aún no se va

Ver comentarios

Las más leídas

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Lo último

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Tras 63 años se modernizan instituciones, se eliminan privilegios y se garantiza una transparencia superior en la gestión pública
La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Por Thamina Habichayn
Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio
Ovación

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento
Información General

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado
POLICIALES

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler
La Ciudad

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Ovación
Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Newells: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

Newell's: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

Policiales
Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado
POLICIALES

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos
La Ciudad

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma
Información general

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora
Economía

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
LA CIUDAD

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos
Economía

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

Por Pablo Mihal
Ovación

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo
Policiales

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud
Informaicón General

Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud

Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario
novedades

Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario

Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas