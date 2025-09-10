El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

La temperatura máxima llegaría a los 23º y se mantendría el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario cielo despejado y una temperatura máxima de 23º.

La madrugada llega con vientos leves del sur, un registro de 10º y cielo despejado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 13º. Para la tarde se espera una máxima de 23º, aún con cielo despejado, y a la noche la temperatura bajaría a 17º.

El viernes habría poco cambio en las condiciones, con una máxima de 23º y una mínima de 10º, aunque estaría algo nublado.

Para el sábado se anuncia cielo mayormente nublado y un descenso en la temperatura, que estaría entre 20º y 7º.

Para el domingo se espera un repunte, con una máxima de 23º, una mínima de 11º y cielo con nubosidad variable.

La semana próxima arrancaría con un lunes mayormente nublado y marcas entre 22º y 10º.

El martes estaría caluroso, con la máxima trepando hasta los 25º y una mínima que no bajaría de 14º.