Detuvieron al cantante Callejero Fino cuando iba con un arma en una camioneta sin patente El cantante llevaba una Glock calibre .40 con la numeración borrada y fue imputado por tenencia ilegal de arma de guerra 30 de agosto 2026 · 19:56hs

El cantante Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, fue detenido en la ciudad bonaerense de Tigre cuando circulaba en una camioneta sin patente y portando una pistola Glock calibre .40 con la numeración borrada. El rapero dijo que iba al cumpleaños de J Rei, novio de la cantante María Becerra.

El hecho ocurrió en el mediodía de este domingo en Tigre, cuando agentes policiales descubrieron una una Volkswagen Amarok qiue circulaba sin patente. Al volante iba Callejero Fino, acompañado por un hombre de 27 años.

El cantante dijo a los policías que se dirigía al cumpleaños del rapero Julián Reininger, alias J Rei, novio de María Becerra. Al inspeccionarlo descubrieron una Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

La camioneta y el arma fueron secuestrados y Callejero Fino quedó detenido, al igual que el acompañante. Ambos fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra y continuaban en dependencias policiales.