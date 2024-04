El Patón Guzmán se disculpó con Esteban Andrada tras la polémica del láser

El emocionante y polémico clásico entre Rayados y Tigres -que terminó igualado 3 a 3 por la fecha 15 de la Liga de México- dejó un fuerte e impensado cruce entre los arqueros argentinos Esteban Andrada y Nahuel Guzmán. El Patón, que no pudo jugar, lo molestó desde la tribuna con un láser y el episodio fue captado en video. El ex Boca lo insultó por redes sociales y el ex Newell's salió a aclarar que le pidió perdón en privado y por redes sociales. Ahora el ex leproso sería sancionado con una multa económica y una suspensión de al menos tres partidos.