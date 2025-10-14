Las "tres anclas" en Rosario: el equipo económico de Toto Caputo entre recorridas y charlas

Federico Furiase, Martín Vauthier y Felipe Núñez se presentarán en el Ros Tower para una charla con la militancia libertaria y hablar del logro inflacionario

Las “tres anclas” del equipo económico de La Libertad Avanza que conduce Luis Caputo , el director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Furiase , y Martín Vauthier y Felipe Núñez , directores del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), visitarán Rosario para mantener un encuentro abierto con jóvenes, empresarios y emprendedores.

La actividad se desarrollará desde las 18 en el Salón Banso del Ros Tower Hotel, y tendrá como eje el panorama económico actual y las perspectivas a futuro. Desde la organización, convocaron a concentrar a las 17.30 en el Ros Tower Hotel Spa & Convention Center. El encuentro busca “acercar las ideas de la libertad a la juventud y generar un espacio de intercambio sobre el rumbo económico que propone Javier Milei y sus equipos técnicos”.

Antes de la charla, los referentes recorrerán la peatonal rosarina y dialogarán con vecinos y comerciantes sobre la realidad económica del país. Luego, en el centro de convenciones, ofrecerán una exposición con espacio para preguntas del público, en un clima de participación y debate.

Furiase, Vauthier y Núñez son las tres anclas, los tres elementos que el equipo económico sostiene que son el fundamento de la baja de la inflación.

Un ancla monetaria que implica restringir al máximo la emisión de pesos, el ancla fiscal por el compromiso de superávit que asumió el gobierno libertario apenas llegó al poder y un ancla cambiaria, que con el modelo de crawling peg mensual sistemáticamente por debajo del IPC le permitió empujar hacia abajo al índice inflacionario.

Furiase y Vauthier fueron socios de Caputo y del actual presidente del Banco Central Santiago Bausili en la consultora Anker Latinoamérica. De hecho tienen un programa de streaming, llamado como no podía ser de otra manera “Las tres anclas”, donde todos los jueves tienen un envío en el canal online Carajo.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei está en Estados Unidos donde se reunirá con el presidente norteamericano, Donald Trump, con la expectativa de nuevos avances en la relación bilateral, puntualmente temas comerciales, inversiones y detalles del auxilio financiero del Tesoro norteamericano al país.