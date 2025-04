El Ogro Fabbiani le mandó otro mensaje Gago: "Las chicanas no me gustan"

El análisis de Fernando Gago sobre el planteo táctico de Cristian Ogro Fabbiani e n la victoria de Newell's ante Boca, el domingo pasado, calentó la relación entre ambos. Tras la victoria por penales ante Kimberley en la Copa Argentina, el Ogro volvió a criticar a su colega y dijo que no le interesa tener una conversación con él.

Gago y Fabbiani ya habían tenido un cruce cuando el Ogro era el director técnico de Deportivo Riestra y su equipo jugó con Boca. Pero el domingo, en el Coloso, pareció que la tensión aflojaba: ambos se saludaron cordialmente antes del comienzo del partido y durante el encuentro no hubo incidentes entre ellos.

Pero la tensión comenzó a crecer con las declaraciones posteriores. Es que Gago argumentó que Newell's hizo un planteo defensivo y Fabbiani se enojó, no tanto por eso, sino porque el entrenador de Boca intentara justificar la derrota de su equipo cuestionando al otro.

"Frente a Boca fuimos superiores, podíamos haberlo goleado, pero cuando se meten con mis jugadores y con mi trabajo no me gusta", dijo el Ogro en los vestuarios de Platense, en Vicente López.

El Ogro se diferenció de Fernando Gago

De hecho, Fabbiani se diferenció de Gago con una frase contundente: "Yo te estoy reconociendo el planteo que me hizo el rival (por Kimberley) y lo felicito. Nunca le voy a faltar respeto a nadie", lanzó.

Sobre el partido con Boca agregó que si Newell's tuviera más puntos podría haber jugado de otra manera, pero que en las actuales circunstgancias el equipo debe "ponerse el overol" y trabajar.

"Las chicanas a mí no me gustan. Cuando un rival juega mejor que el otro, la verdad que no pasa nada. Hay que decir: 'Jugaste bien, jugaste mal, fueron más inteligentes'".

Por último le preguntaron si habló con Gago. Y la respuesta fue contundente: "No hablé ni me interesa, ya está. Ganamos y sirvió para seguir mejorando, el grupo lo necesitaba hay que seguir creciendo".