El mensaje de Jerónimo Gómez Mattar a los hinchas de Newell's: "Confíen, vamos a sacar al equipo adelante"

El jugador de 17 firmó un vínculo hasta diciembre de 2027. Expresó su alegría y agradeció a su familia y a los simpatizantes rojinegros

27 de diciembre 2025 · 14:39hs
Jerónimo Gómez Mattar junto a Roberto Sensini e Ignacio Boero luego de estampar la firma en su nuevo contrato con Newells. 

Jerónimo Gómez Mattar junto a Roberto Sensini e Ignacio Boero luego de estampar la firma en su nuevo contrato con Newell's. 

"Soy hincha de Newell's, amo al club y quiero ayudar a sacarlo adelante". Con estas palabras, el juvenil Jerónimo Gómez Mattar celebró la firma de la extensión de su contrato con la institución, que ahora tendrá vigencia hasta diciembre de 2027.

Gómez Mattar tiene 17 años y su vínculo con Newell's iba a vencer en diciembre de 2026, pero las autoridades del club le propusieron extenderlo por un año y el jugador aceptó enseguida. La firma se concretó este viernes en la sede del parque Independencia.

Gómez Mattar está en Newell's desde los cuatro años y esta temporada ya alternó algunos partidos en primera. Le tocó entrar en momentos complicados, en los que el equipo luchaba para no caer a la zona del descenso.

Una gran promesa de Newell's

El chico siempre rindió y de ese modo demostró por qué es considerado como una de las mejores promesas de Newell's, un club que durante años produjo grandes jugadores y que desde hace algún tiempo dejó de distinguirse por la calidad y cantidad de jugadores que salían de su cantera.

Luego de la firma del nuevo contrato, Gómez Mattar -que también es parte de la selección argentina sub-17 y sub-20, expresó su alegría en un video publicado por Newell's. "Es un paso enorme renovar acá, en el club que amo, del que soy hincha y donde juego. Estoy con muchísimas ganas de poder estar, de sumar minutos y ayudar al equipo", dijo.

"Ojalá podamos darles una alegría"

El jugador sostuvo que siente "una sensación hermosa" y que disfrutará mucho ahora que su continuidad en Newell's está asegurada. Y añadió: "Ojalá que este año podamos levantar y darle una alegría a la gente, que se lo merece. Quiero ayudar a sacar al equipo y al club adelante", confesó.

Gómez Mattar contó que viene de una familia "bien leprosa" y que él y su hermano juegan en el club desde los cuatro años."Este paso (la renovación del contrato) también también es por eso, por la familia, que está todo el tiempo. Los amo muchísimo y estoy muy agradecido", sostuvo.

Por último, agradeció a los hinchas rojinegros. "Están partido tras partido, pese a lo resultados", dijo. Y les pidió: "Confíen, que vamos sacar esto adelante".

Este año, en una entrevista con La Capital, Gómez Mattar había expresado su deseo de salir campeón "con Newell's y con la selección" y en esa nota tambien quedó clara su pertenencia al equipo del Parque.

