Para el Kily se va aclarando el panorama. Es que después del rompecabezas al que se enfrentó el DT de Central cuando su equipo debió viajar a cancha de Lanús, ahora sabe que recuperará varios jugadores, entre los que figuran Alan Marinelli y Joaquín Laso, dos que siempre tuvo en mente pero por los que debió esperar el resultado de los hisopados, que dieron negativo en la mañana de ayer. No obstante, por la tarde ambos futbolistas tuvieron que cumplir con un estudio más, de control, para que pudieran recibir el alta definitiva. Ahora, antes de que se cumpliera ese segundo paso ocurrió algo relevante: el Kily decidió incluirlos en la práctica de fútbol, pero no sólo para que se movieran a la par de sus compañeros, sino como integrantes del equipo titular. Tendría que ocurrir algo muy extraño para que no los cuente entre los once que mañana enfrentarán a Vélez en la final de la fase Complementación y si nada de eso sucede se sumarían a Fabián Rinaudo, otra pieza clave que no estuvo el pasado sábado en el sur bonaerense. Vecchio no participó del fútbol de ayer, pero se estima que irá desde el arranque.