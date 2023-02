El hermano de Messi se disculpó por sus críticas al Barcelona: "Era un chiste"

“ No sé qué opinan ustedes, pero Barcelona se empezó a conocer por Messi, (antes) era mas conocido el Real Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno ”, insistió Matías. Sus disparos iba dirigidos a Laporta, a quien Leo apoyó en las últimas elecciones de la entidad azulgrana, a las que inclusive el rosarino fue a votar, y que a la hora de la verdad no solo no le renovó el contrato sino que sugirió que sus exigencias eran desmedidas.

Sus palabras retumbaron alrededor del planeta. No hubo rincón, red social ni medio que no las replicara y, por supuesto, generó repercusiones, no todas favorables, más si se tiene en cuenta que Messi en este preciso momento está negociando su contrato con el París Saint Germain (PSG). Frente a esto, y acaso también alguna reprimenda el clan Messi, no le quedó otra que pedir disculpas a través en Instagram.

“Quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales, solo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste. Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia, que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como a Leo”, posteó en una storie, y agregó: “Para nosotros Cataluña es nuestro segundo hogar y eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas. Por último quiero decir que solo tengo la red social Instagram”.

La salida de Messi del Barcelona dejó heridas abiertas que aún no ha cicatrizado. Las palabras de Matías y el silencio del resto e la familia lo dejan en claro. Es que fue un momento difícil para los Messi, tanto que al despedirse del club Leo rompió en un llanto sincero. No se quería ir, como ahora seguramente no quiere volver.