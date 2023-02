Uno de los hermanos de Messi salió con los tapones de punta contra Barcelona: "Son traidores"

Matías Messi disparó contra Barcelona porque "no hicieron nada" para retener al crack. Además, trató a los catalanes de "traidores" y pidió "echar a Laporta", el presidente del club.

Las palabras de Matías Messi, hermano de Leo “No vamos a volver, y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre ello echar a Laporta” “Para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Los catalanes son traidores” “¿Pedri o Gavi? No me gusta ninguno” pic.twitter.com/Y4CbTED3CM

Muy molesto con los fanáticos del equipo porque no se manifestaron en apoyo al astro para que no se fuera en julio de 2021 tras más de dos décadas allí, Matías consideró que "la gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha. Que se vaya Laporta y que se quede Messi". "Los catalanes son traidores", apuntó.

Uno de los cuatro hijos de Celia Cuccittini y Jorge Messi rememoró: "Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez, te van a pagar como a Ronaldinho. A Ronaldinho también, un voleo en el culo…". “Para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi. No lo conocía nadie, era más conocido (Real) Madrid. Entonces, que te paguen así no está bueno. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y vio qué es, entra al museo y el museo es Messi”, cerró Matías, indignado.

Lionel Messi es una leyenda de la institución y el máximo ídolo histórico. Desde su debut oficial en octubre de 2004 hasta mediados de 2021, disputó 778 partidos oficiales con 672 goles, 268 asistencias y 35 títulos conseguidos. Además, obtuvo siete Balones de Oro cuando vestía esa camiseta.