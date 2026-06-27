El grito desaforado de Bielsa a los periodistas que quedó grabado y tiene destino de meme

"Dale de una vez", les gritó Bielsa a los periodistas que esperaban para enviar la entrevista al aire.

Marcelo Bielsa atraviesa horas difíciles. Es que la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 volvió a ponerlo en el centro de la escena. Muchos comparan este desenlace a lo que pasó en Corea-Japón 2002, cuando Argentina -conducida por el rosarino- también se fue en primera ronda.

Bielsa cosecha desde hace años adhesiones y críticas casi en la misma proporción. En general, los futboleros están a favor de él o están en contra. Con el Loco no parecen existir los terminos medios. La grieta entre bielsistas y no bielsistas lo acompañaron durante toda su carrera.

Pero tras la eliminación, en Uruguay son muchos más los que cuestionan que los que apoyan. La derrota ante España por 1 a 0 y el temprano regreso a casa de la selección charrúa abrió heridas que tardarán mucho en sanar.

Bielsa, en el ojo de la tormenta

Y, aunque quiera, Bielsa no está ajeno al clima de tensión que se vive en torno al equipo nacional de Uruguay. Quedó claro en una reunión que tuvo con referentes de la selección antes del partido contra España, y también en algunas declaraciones posteriores a la derrota.

Pero si hubo un momento en el que se hizo patente el pésimo momento de Bielsa fue apenas terminó el partido en Jalisco, una de las tres sedes mundialistas de México. El técnico surgido en Newell's fue convocado para la entrevista oficial posterior al encuentro, y mientras esperaba a que le hicieran las preguntas tuvo una reacción que se viralizó en las redes.

Es que,como la entrevista se demoraba, el Loco apuró a los periodistas. "¡Dale de una vez!", les gritó a quienes esperaban para mandar la entrevista al aire, sin saber o sin importarle que la cámara lo estaba grabando. El gesto corrió a la velocidad de la luz por las redes y rápidamente se convirtió en meme.