En el nombre del padre: el hijo de Russo es titular ante Newell's en el día más duro de su vida

El delantero es titular hoy en Tigre en el partido ante Newell's, en la jornada en que fue el sepelio de su padre Miguel Ángel Russo

Nacho Russo junto a su papá Miguel, que el miércoles pasó a la inmortalidad. Ignacio juega ante Newell's.

"Si no juego, se levanta y me caga a puteadas" , aseguró Ignacio Russo , el hijo de Miguel Ángel, el DT lamentablemente fallecido el pasado miércoles tras una cruel dolencia que atravesó con una hidalguía conmovedora. Nacho es titular esta tarde en el Coloso ante Newell's .

Esta mañana se produjo el sepelio de Miguel, que comenzó en la Bombonera con la presencia de familiares y amigos, que lo acompañaron en el cortejo hasta el reposo final.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo atravesó por completo la agenda futbolística, incluso a nivel internacional. Y su hijo Nacho, que se inició en Rosario Central, decidió jugar en la memoria de su querido padre.

Ante el deceso del técnico de Boca, la Lepra se puso a disposición de Tigre para postergar el encuentro de la fecha 12 del Torneo Clausura. Sin embargo, el hijo del DT no quiso perderse el duelo en el estadio Marcelo Bielsa en el cotejo de este viernes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catigreoficial/status/1976755419575140705&partner=&hide_thread=false Esta es la formación inicial de Tigre para enfrentar a Newell's



Seguilo en vivo por ESPN Premium. Suscribite al Pack Fútbol. pic.twitter.com/IcpqYflMbr — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) October 10, 2025

Nacho Russo: "Mi papá hubiera querido que juegue"

Cuando le preguntaron por qué iba a jugar ante Newell's contestó: "Él hubiera querido eso".

"Es difícil, en este momento me matás si lo tengo que definir", confió Nacho.

>> Leer más: El adiós a Miguel Ángel Russo en La Boca: copado por hinchas y un respetuoso silencio

El jugador de Tigre sólo pudo hablar unos pocos minutos en la cancha de Boca, pero su reflexión generó un momento emocionante en el programa "Ni Más Ni Menos". Mientras estaba al aire, manifestó: "Tengo muchas cosas en la cabeza para decir. Para mí era simplemente Miguel, era mi papá".