"El esfuerzo siempre tiene recompensa"

Cuando aún resta una fecha para la finalización de la primera fase del Regional del Litoral, Universitario y Tilcara pugnan por el último boleto para la Zona Campeonato. Separados solamente por un punto, este fin de semana dirimirán quién se queda con el preciado lugar. Matemáticamente Universitario está clasificado y depende de sí mismo para alcanzar el objetivo. El sábado visita a Santa Fe Rugby y ganando estaría adentro. El partido no es para nada fácil, sin embargo Tilcara está igual de complicado ya que visita a Estudiantes en el clásico paranaense con la obligación de ganar con el plus que, además, debe esperar un revés del equipo académico.

La vuelta de Galo Della Vedova al primer equipo fue una de las gratas sorpresas que tuvo Universitario este año. Cuando parecía que las lesiones que tanto lo castigaron le habían ganado la pulseada, el referente del conjunto académico volvió a decir presente y se puso los cortos para hace el aguante desde el lugar que le toque.

"Ya había dejado de jugar cuando tuve una charla con Luis Rivas que me hizo ver las cosas de otra manera", confesó el ex Pumita para introducir cómo fue su retorno a las canchas. "En este mundo hay que tratar de ser feliz y no perfecto", me dijo Luis y eso me terminó de convencer para volver en un momento en el que las cosas no le salían y me había alejado del rugby", continuó el forward, quien demás está decirlo es feliz dentro de una cancha de rugby y si es la de Uni, mejor.

"Deje de jugar a mitad de 2016, después que nació Juan, mi tercer hijo (N. de la R. tiene tres: Emilia, de 6 años; Gino, 4, y Juan, 2). La verdad es que se me complicó un poco más de lo que esperaba y tuve que dejar de jugar. Me acuerdo que a fin de ese año Uni jugó con Logaritmo un partido clave, ya que el perdedor descendía. Por suerte zafamos. Jamás pensé en vivir una situación así y encima no podía hacer nada porque estaba en la tribuna. Me quería morir, me sentía con mucha culpa. Sentí que los había abandonado a mitad de año, que estaba en deuda con este grupo. Y volví. Para eso el apoyo de mi mujer, María Laura Degiovanni, fue fundamental. De no ser así no hubiera podido volver. Lo charlamos mucho, me acomodé un poco con mi familia y acá estoy".

¿Cómo es la situación de Uni hoy por hoy?

Estamos en una situación muy especial y para ser honesto te diría que me siento responsable en parte de la situación en la que estamos. Y porque me siento parte de este proceso, tengo que aportar desde el lugar que hoy me toca. Como equipo creo que nos está faltando encontrar regularidad. Tenemos muchos altibajos... por ahí tenemos momentos de muy buen rugby y momentos muy malos. También pienso que estamos en un proceso de aprendizaje y que uno no se merece las cosas sino que se las tiene que ganar.

¿Cuesta encontrar el equilibrio?

Es muy difícil. Creo que lo que sí se está logrando es tener el convencimiento del grupo de lo que queremos y hacía adónde apuntamos, algo que también va de la mano con la regularidad. Estamos tratando de llevar adelante la idea de los entrenadores y creo que de a poco va queriendo.

¿Es un plantel muy joven para ser tan irregular?

No, es uno equilibrado en edad. Por ahí la famosa columna vertebral del equipo puede ser que sea joven, pero hasta cierto punto. Creo que en edad el equilibrio es bueno, lo que nos falta es encontrar el norte.

El fin de semana le ganaron a CRAI un partido clave en sus aspiraciones de jugar la zona Campeonato. ¿Dónde estuvo la clave del éxito?

En la cabeza. El rugby es un deporte en el que juega mucho la cabeza no sólo de cada jugador sino del equipo entero. Hubo años que no fueron buenos. En el 2009, el transcurso del año no fue bueno, pero logramos entrar en la zona Campeonato casi en la misma situación que este año y te diría con las mismas chances que tenemos este año. Después entramos entre los cuatro y nos tocó ser campeón, justamente porque fue una cuestión muy mental del grupo. Falta solamente una fecha y todavía tenemos posibilidades, de hecho matemáticamente estamos adentro, por eso vamos a tratar de no desaprovechar esta chance.

¿Qué balance hacés del torneo?

Hay torneos buenos y otros no tanto. En este creo que el nivel no es bueno. Quizás sea porque en esta etapa del año hay muchos equipos que les sobra un poco y prueban jugadores o cosas nuevas del juego, que hacen que el nivel sea malo. Hubo otros años con un nivel más alto que este. Creo que si nos comparamos con otros torneos estamos un escaloncito abajo, pero esto hace un par de años lo vengo viendo. Pero así como te digo esto, también te tengo que decir que en juveniles veo un nivel más alto que en años anteriores y eso creo que en algún momento se tiene que ver arriba, o al menos debería verse.

¿Para qué está Uni este año? ¿Es un gigante dormido?

Ojalá. Creo que hace unos años se está trabajando bien y el equipo en algún momento se tiene que despertar, o mejor dicho, tiene que empezar a salir las cosas. Ahora por momentos sale y por momentos no, por eso hay que encontrar ese equilibrio. El material está. En cantidad de gente estamos bien y pienso que tenemos herramientas para poder aspirar a más. Se está trabajando bien y la estructura de entrenadores, ayudantes, médicos, kinesiólogos y nutricionistas es buena, por eso en algún momento se tiene que dar. Hay que darle una vueltita de rosca a la cabeza.

¿Cuánto vale el partido ante Santa Fe Rugby?

Mucho porque nos jugamos el año, porque te repito: queremos entrar entre los ocho, después se verá.

El hecho de depender de ustedes mismos, ¿es una presión?

Es una presión positiva. Tilcara tiene más presión porque depende de otros.

¿Cómo creés que va ser el partido del sábado?

Tremendo, pero nosotros vamos a tratar de plantear nuestro juego. Sabemos que Santa Fe Rugby viene muy bien y jugando de local es un equipo muy complicado, pero nosotros ya le hemos ganado allá. La fe es lo último que se pierde. Ya hemos ganado en peores paradas que esta. Estamos haciendo un gran esfuerzo y estoy convencido porque siempre lo digo, que el esfuerzo siempre tiene recompensa.