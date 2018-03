Pasó la noche del debut para Fabián Garfagnoli. El hasta hoy director técnico leproso quedó conforme con la entrega del equipo y consideró que "Newell's mereció el triunfo".

"En el primer tiempo nos costó. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo cerrado. La ansiedad nos hizo ser imprecisos. Cuando encontramos espacios generamos presión. La ansiedad nos jugó en contra y no pudimos generar lo que queríamos. En el segundo tiempo pudimos mejorar las cosas y los cambios entraron bien", dijo el DT en conferencia de prensa.

Y destacó el partido que hicieron sus dirigidos: "Estoy satisfecho con lo que hicieron los chicos, lo teníamos que coronar con un triunfo, pero no se pudo dar. Por el poco tiempo de trabajo que tuve, creo que el equipo respondió y en líneas generales me voy satisfecho. Los jugadores son los primeros que quieren ganar y salir de esta situación".

Con respecto a su futuro, Garfagnoli fue cauto y confirmó que se reunirá con la dirigencia en el transcurso del día: "En el momento en que llegué sabía que iba a ser por un partido. Nosotros la semana la arrancamos el miércoles y mañana (hoy) hablaré con la comisión directiva, es una decisión que no depende de mí".

Por su parte, otro de los que habló fue Hernán Bernardello, quien hizo un balance del partido y se refirió al momento que está atravesando el plantel: "No nos sirve empatar, menos en casa. Venimos de una racha negativa y tenemos que salir, no nos queda otra. Se nos hizo difícil porque ellos se refugiaron en su campo". Con respecto a la designación del entrenador, el Cabezón fue claro: "No es nuestra la elección del entrenador. Lo que puedo decir es que con Garfagnoli trabajamos muy bien".

Luciano Pocrnjic, referente leproso, lamentó haber perdido dos puntos como local: "Había que tratar de sacar los tres puntos en casa. Cada uno merece el lugar donde esta, hoy estamos así y es porque lo merecemos", cerró Lucho.