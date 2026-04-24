Central tira una ficha más sobre el paño del Apertura, en busca de un pleno que le dé tranquilidad

El Canalla visita a Estudiantes de Río Cuarto y en caso de ganar se clasificará a octavos. Si empata, dependerá de otros resultados para hacerlo en esta fecha

Julián Fernández está apuntado por Almirón para ser uno de los titulares en Central contra Estudiantes de Río Cuarto.

En la recta final del semestre, en la que los objetivos trazados comienzan a establecer señales positivas o de las otras, Central se juega una ficha más en esa búsqueda de los octavos de final del torneo Apertura. Es poquito lo que le falta y tiene el pasaporte abierto, pero falta la estampa del sello. Es lo que irá a buscar a Río Cuarto ante un Estudiantes que está penando su paso por la máxima categoría. Cumplir cuanto antes con ese trámite le simplificaría el panorama en el otro gran desafío que tiene por delante, la Copa Libertadores .

El equipo de Jorge Almirón está parado frente al paño con unas cuantas fichas en la mano y sin la necesidad de meter un pleno. Si lo logra, la jugada le habrá salido redonda.

A dos fechas del final, Central (24 puntos) está en una posición más que expectante, porque son les lleva cinco puntos a los equipos (Tigre y Racing, ambos con 19) que hoy se están quedando afuera de los ocho. Como está planteada la situación, el Canalla tiene la sartén por el mango, que no es poco.

A esta altura, los números están por encima de todo. Importa lo que el equipo pueda hacer desde lo futbolístico, pero la persiana de la fase de grupos ya está bajando y lo que verdaderamente importa es la sentencia de esos números.

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Por supuesto que hay un objetivo de máxima. El triunfo es la ecuación que al Canalla le cierra por todos lados. Es que sumando de a tres en Río Cuarto se asegurará en esta fecha el pase a los octavos de final. Pero no sólo eso, sino que se ubicaría en el segundo puesto de la tabla, aunque de manera transitoria, hasta que River y Argentinos Juniors jueguen sus encuentros.

DimariaMB Ángel Di María viajó a Río Cuarto, pero se sentará en el banco de suplentes. El capitán de Central está volviendo. Marcelo Bustamante / La Capital

En esto de dar un paso a la vez, es lógico que lo primero que se busque sea la clasificación, pero terminar lo más arriba posible para intentar definir de local en las instancias finales forma parte de ese desafío.

Al Canalla podría no hacerle falta un pleno

Esto de que al Canalla no le hace falta un pleno tiene que ver con que un empate en Río Cuarto lo pondría prácticamente ya en octavos de final, aunque para que eso se concrete en esta fecha es necesario que se le den algunos resultados. Habrá que estar atento a lo que ocurra entre Racing y Barracas Central, también a la visita de Tigre a Sarmiento de Junín y al choque de Huracán frente a Argentinos Juniors.

De todas formas, si logra regresar de Río Cuarto con un punto en el bolsillo, y se dan todos los resultados que le impidan clasificarse en esta jornada, lo hará sabiendo que quedó a nada de la clasificación y que lo que le resta tendrá olor a un mero trámite.

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El resultado que indefectiblemente le impedirá meterse ya entre los ocho primeros en esta fecha es la derrota. Ahí sí deberá aguardar hasta la última jornada (la 9ª, que quedó pendiente) y hasta con un grado de obligación pronunciado.

A favor de Central

¿Qué tiene a favor Central? Que enfrente tendrá, según lo que marcan los números, al equipo más endeble del torneo, el que hasta aquí demostró tener muchísimas dificultades para aclimatarse al ritmo de la primera división. De los 14 que jugó, ganó sólo uno, empató dos y perdió los 11 restantes. Igual, no hay nadie que en Central se tome el atrevimiento de pensar que el partido ya está ganado de antemano por el rival que estará en frente. Serán 90 minutos en lo que, sí o sí, habrá que demostrar.

Julian Julián Fernández está apuntado por Almirón para ser uno de los titulares en Central contra Estudiantes de Río Cuarto. Marcelo Bustamante / La Capital

¿Qué tiene en contra? Que el equipo que Almirón pondrá en cancha tendría sólo una parte de esa base titular que actuó a lo largo del torneo y que la viene piloteando de buena manera en el torneo Apertura y la Copa Libertadores.

El Canalla ya lo vivió en su visita a Huracán, cuando el técnico también se vio en la obligación de apelar a la rotación. Es cierto, el potencial futbolístico del Globo parece ser otro, pero ese único partido que Estudiantes de Río Cuarto ganó fue justamente frente al equipo de Parque Patricios.

Respaldo en el banco

De todas formas, ese mix que Almirón podría poner en cancha tendrá como respaldo en el banco de relevos a muchos futbolistas con capacidad de torcer un trámite o un resultado adversos.

Para Central es triunfo y clasificación; empate y prácticamente el pase a octavos (con la chance de que sea en esta misma fecha); o derrota que obligará a redoblar esfuerzos en la última jornada. La ruleta del fútbol todavía gira, incluso para un Canalla que va por el pleno que le simplifique la vida.