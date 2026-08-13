La UNR abre la inscripción a 23 cursos gratuitos de oficios con salida laboral: cuándo y cómo anotarse

La Escuela de Oficios lanzó su oferta para el segundo cuatrimestre, con capacitaciones en inteligencia artificial, administración, tecnología, energías renovables y oficios técnicos. La preinscripción será presencial el martes 18 de agosto en el ECU.

La Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) abre una nueva instancia de preinscripción para su segundo cuatrimestre. La propuesta reúne 23 cursos gratuitos en áreas como administración, comunicación digital, inteligencia artificial, tecnología, energías renovables, agroindustria, oficios técnicos, entre otras.

La preinscripción será de manera presencial el martes 18 de agosto en el Espacio Cultural Universitario (ECU), ubicado en San Martín 750, en el horario de 8 a 19.

El objetivo de este dispositivo, que puso en funcionamiento la UNR en 2021, es brindar herramientas de formación socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitación que generen habilidades y destrezas para la inserción laboral en las más diversas áreas, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban.

El rector Franco Bartolacci destacó que, durante los primeros cinco años de funcionamiento, la Escuela de Oficios de la UNR ya cuenta con más de 15 mil graduadas y graduados. “Poder poner en marcha esta herramienta y vincular efectivamente las propuestas de formación con las necesidades del sector productivo local y regional, no es una tarea fácil y muchas veces es a contra corriente. Queremos que la Escuela sea una puerta de acceso a la Universidad, un puente con el mundo del trabajo", señaló.

Bartolacci recordó que cuando se hizo la primera convocatoria de la Escuela de Oficios, en 2021, fue todo un cambio de la manera de pensar la Universidad. "Al inicio, los cursos eran más bien generales y, a medida que la escuela fue avanzando, se fue focalizando cada vez más la intervención. Esto permitió fortalecer el vínculo con los municipios, las comunas, las organizaciones y las cámaras, lo que hoy facilita que más personas que se forman en la escuela puedan luego acceder a un trabajo formal. Ese es, finalmente, el objetivo que nos propusimos".

“En este segundo cuatrimestre damos un nuevo paso en el crecimiento de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario. A partir de la experiencia construida en estos últimos años, del compromiso de nuestros equipos docentes y, sobre todo, de la enorme respuesta de quienes eligen formarse con nosotros, seguimos ampliando y fortaleciendo nuestra propuesta”, explicó Agustina Deux, coordinadora de la Escuela de Oficios de la UNR, y añadió: “Se siguen incorporando nuevas comisiones en aquellos cursos con mayor demanda, especialmente en el área de administración, y al mismo tiempo sumamos nuevas propuestas vinculadas a las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, las energías renovables y la sostenibilidad, acompañando las transformaciones que hoy atraviesa el mundo del trabajo”.

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Cursos del segundo cuatrimestre

►Asistente de Recursos Humanos - Nivel Inicial

►Auxiliar Administrativo Contable - Nivel Inicial

Auxiliar Asistente Jurídico

►Auxiliar de Mantenimiento y Limpieza Institucional con Enfoque en Calidad de Servicio Auxiliar en Agroindustria - Administración comercial en el mercado de granos Comunicación Digital Para Emprendedores: Uso y Manejo de Herramientas de IA - Nivel Inicial

►Comunicación Digital Para Emprendedores: Uso y Manejo de Herramientas de IA - Nivel Avanzado

►Diseño Asistido por Computadora - SolidWorks

►Diseño Asistido por Computadora - AutoCAD

►E-commerce (comercio electrónico) - Nivel Inicial

►Electricidad domiciliaria

►Energías renovables: Eficiencia en el uso de biomasa - biodigestión anaeróbica y aprovechamiento de biomasa seca

►Excel - Nivel Avanzado

►Excel - Nivel Inicial

►Fundamento de Data Analytics

►Gestión de Redes Sociales

►Herramientas básicas para emprendedores: costos, precios y economía básica Higiene y seguridad industrial aplicada al mantenimiento

►Impresión 3D

►Operador inicial de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa Programación y Simulación de Torno CNC

►Redes de datos II

►Soporte Técnico de PC - Nivel Inicial

El detalle de cada curso, incluyendo requisitos específicos, días y horarios, está disponible en la web unr.edu.ar/oficios para consulta antes de preinscribirse.

Cabe recordar que esta convocatoria solo corresponde a los cursos que son gestionados íntegramente por la UNR, ya que en simultáneo se continúa con el dictado de otras propuestas de formación a partir de distintos convenios con municipios y comunas del centro sur de la Provincia de Santa Fe, con la Subsecretaría de Economía Social y la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Rosario, la Bolsa de Comercio y otras empresas y cooperativas de la región.

De esta manera, la Escuela de Oficios de la Universidad continúa reafirmando su compromiso con la formación de recursos humanos que puedan insertarse al mundo laboral de Rosario, la Provincia de Santa Fe y la región. Este nuevo ciclo no sólo consolida su trayectoria, sino que también amplía su propuesta formativa, abriendo nuevas oportunidades para aquellos que buscan adquirir habilidades y conocimientos prácticos en diversos campos.

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Modalidad de inscripción

Para optimizar la asignación de vacantes, la preinscripción a los cursos de la Escuela de Oficios se realizará de manera presencial el martes 18 de agosto en el ECU. Quienes deseen anotarse deberán completar un registro con sus datos personales, socioeconómicos y laborales. Además, en algunos cursos se llevará a cabo una breve entrevista para conocer el interés de cada postulante.

Esta nueva modalidad de preinscripción estipula que una persona se pueda anotar en una disciplina, además de cumplir con los siguientes requisitos: tener 18 años, disponibilidad para cursar en los días y horarios estipulados; y contar con herramientas digitales para aquellos cursos que lo requieran.

La asignación de cupos se realizará en función de diferentes criterios de prioridad, como la situación laboral (empleo formal o informal, desempleo), la participación en ediciones anteriores de la Escuela de Oficios y otras condiciones personales, como la responsabilidad de cuidado de otras personas.

Esta metodología, que ya se implementó con la inscripción de principios de año, busca garantizar un acceso más equitativo, evitando que los cupos se completen rápidamente mediante inscripción online. Asimismo, se implementará una lista de espera para cubrir vacantes que puedan liberarse. En este sentido, la asistencia a las dos primeras clases será obligatoria: en caso de ausencia, el lugar será reasignado al siguiente inscripto en lista de espera.